FOTO: "Asins graudiem - nē!" pulcē mūziķus, politiķus un lauksaimniekus

Uz protestu ir ieradies Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs un bijušais Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Tāpat protesta akcijā piedalās Latvijā zināmi mūziķi - ansis un lielvārdietis Arturs Skutelis novēroja "OgreNet".
Netālu no vietas Jēkabpilī, kur šodien notiks protests pret Krievijas graudu tranzītu, novietoti vairāki desmiti smago automašīnu, ieskaitot traktorus un graudu vedējus, novēroja aģentūra LETA.
Atsevišķi pasākuma apmeklētāji atzīmēja, ka ieradušies atbalstīt akciju, uzsverot, ka no graudu tranzīta cieš arī Latvijas lauksaimnieki.
Kopš kara sākuma Latvijas sabiedrība ir sniegusi ievērojamu atbalstu Ukrainai, pieņemot bēgļus, ziedojot līdzekļus, vedot humāno palīdzību un atbalstot Ukrainas tautu dažādos veidos. Protesta organizatori uzskata, ka līdztekus sniegtajam atbalstam nav pieļaujams, ka Latvijas transporta infrastruktūra joprojām tiek izmantota Krievijas graudu tranzītam.
Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.
Šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.