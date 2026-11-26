Pacienti kuri, var tikt ārstēti reģionālajās slimnīcās, ir jāārstē tur pat tad, ja atsevišķos gadījomos tas var būt ne ērti un ne tuvākajā slimnīcā mājām, izteicās jaunais ministrs.
Sistēmas pilnveidošanai esot jāievieš skaidrāks pilnvarojums pacientu pārvietošanai un jāievieš "fundamentāls pārskats" ātrajai palīdzībai, lai neveidojas rindas pie slimnīcu uzņemšanām, turpināja Staņēvičs.
Staņēvičs izteicās, ka veselības aprūpē negribot taisīt revolūciju, bet gan evolūciju. Vienlaikus gan viņš paziņoja, ka pārmaiņas tiekot plānotas tik būtiskas, ka būšot "jāslēdz jauns sociālais līgums" strap nozari un pacientiem.
Politiķis sprieda, ka uz finansējumu veselības aprūpei 6% apmērā no IKP Latvijā ir jātiecās, bet viņš īpaši netic, ka to četru gadu laikā varēs izdarīt. Viņa skatījumā, lielāka problēma par nepietiekamu finansējumu esot tā sadrumstalotība - strap Veselības un Labklājības ministrijām un pašvaldībām, līdz ar to pacientiem esot grūti saprast, kā saņemt palīdzību katrā konkrētā gadījumā.
Prasīts, vai mediķi sagaidīs prasītās lielākas algas, jaunais ministrs pavisam konkrēti neatbildēja, klāstot, ka esot pienācis brīdis skaļi pateikt, ka veselības aprūpe tā, kā strādā pašlaik, tālāk strādāt nevar un jāveic strukturālas reformas. Ja turpināsim esošajā veidā finansēt esošo veselības aprūpes sistēmu, tā paņems vēl vairāk naudas, kas aiziet pašas sistēmas uzturēšanai, nevis pacientiem, domā Staņēvičs.
Staņēvičs atkārtoti izcēla obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas plānus, kam vajadzētu risināt pacientu pašu lielo maksājumu problemātiku. Pēc viņa vārdiem, šī apdrošināšana nozīmēšot, ka veselības aprūpē būs nodrošinātas pamatvajadzības mazākaizsargātajai sabiedrības daļai, pacientiem, kas nemaksā nodokļus Latvijā, par veselības aprūpi būs jāmaksā papildus, kā arī tikšot "apvienoti veselības ārstniecības un aprūpes ceļi".