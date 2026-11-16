Jaunās valdības "puzle" salikta? Neoficiāli zināmi visi ministru kandidāti

Kulbergs apstiprinājis, ka darbu valdībā piekritis turpināt pašreizējais aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Tāpat viņam neesot iebildumu pret pašreizējā iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) darbu arī nākamajā valdībā.
Tikmēr pārējo ministru amatu kandidātus AS pagaidām oficiāli nav nosaukusi. Kulbergs iepriekš norādījis, ka ministru amatos vēlas redzēt ne tikai politiķus, bet arī nozaru profesionāļus, kuri spētu īstenot valdības iecerētās pārmaiņas.
Aģentūrai LETA zināms, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatu varētu saglabāt Edgars Tavars, savukārt Latvijas Radio rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka zemkopības ministra amatam tiek apsvērts Edgars Putra (AS). Satiksmes ministra amatam neoficiāli minēts premjera ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns, bet finanšu ministra amatam - bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Ekonomikas ministra amatam tiek apsvērts uzņēmējs un Saeimas deputāts Edgars Štelmahers (AS), izglītības un zinātnes ministra amatam - Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS), bet tieslietu ministra amatam - pašreizējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitovskis (AS).
Kā veselības ministra amata kandidāts tiek minēts uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs, savukārt ārlietu ministra amatam apsvērts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems. Pats Jaunzems aģentūrai LETA apstiprinājis, ka ar viņu notikušas sarunas par iespējamu darbu valdībā.
Aģentūrai LETA zināms, ka AS biedru vidū tiek spriests par īpašo uzdevumu ministru "Rail Baltica" un "airBaltic", jautājumos, savukārt TV3 ziņo, ka varētu tikt izveidots īpašu uzdevumu ministra amats IKT jautājumos un tas varētu tikt Kristam Avotam, kurš patlaban ir Kulberga parlamentārais sekretārs.
No koalīcijas partneres puses ministru kandidāti jau ir zināmi. Nacionālās apvienības (NA) līdere Ilze Indriksone pirmdien pēc NA valdes sēdes paziņoja, ka partija iekšlietu ministra amatam virzīs Dombravu, kultūras ministra amatam - Nauri Puntuli, savukārt labklājības ministres amatam - pašu Indriksoni.
Indriksone uzsvēra, ka partija pieņēmusi Kulberga piedāvāto atbildības jomu sadalījumu, tomēr darbs pie valdības deklarācijas turpinās un vēl nepieciešama vienošanās par konkrētiem uzdevumiem nozarēs. Viņa arī norādīja, ka iepriekš izskanējušais priekšlikums gada laikā likvidēt Labklājības ministriju pašlaik ir atlikts.
Kulbergs iepriekš paudis pārliecību, ka AS un NA veidotā koalīcija spēs pieņemt valstij nepieciešamus, arī sarežģītus lēmumus. Viņaprāt, mazāks koalīcijas partneru skaits ļaus izvairīties no daļas kompromisu, kas iepriekš kavējuši reformu īstenošanu.
Jau vēstīts, ka AS un NA ir vienojušās kopīgi veidot valdību, kurai Saeimā būtu 51 balss. Valdības deklarācija vēl tiek saskaņota, un Kulbergs pieļāvis, ka balsojums par jauno valdību varētu notikt šonedēļ.