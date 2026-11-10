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Otrdiena, 10. novembris, 2026 13:43

Kulbergs plāno finansiālās situācijas uzlabošanu, tikmēr inflācija gada laikā kāpj

OgreNet / Leta
Kulbergs plāno finansiālās situācijas uzlabošanu, tikmēr inflācija gada laikā kāpj
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Otrdiena, 10. novembris, 2026 13:43

Kulbergs plāno finansiālās situācijas uzlabošanu, tikmēr inflācija gada laikā kāpj

OgreNet / Leta

Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) vēlas līdz 2030. gadam Latvijā panākt tādu finansiālo situāciju, kāda bija 2018. gadā, kas esot bijis pēdējais labais gads. To premjers otrdien paziņoja preses konferencē, norādot, ka 2018. gadā Latvijas reālā izaugsme bija 4%. Strādājošo skaitu premjers 2030. gadā grib palielināt līdz 909 000. Tas būtu par 26 000 nodarbināto vairāk nekā 2025. gadā. Kulbergs apgalvoja, ka tad, ja Latvijā strādātu 909 000 cilvēku, valsts ik gadu saņemtu aptuveni 290 miljonus eiro vairāk nodokļos.

Tikmēr Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā patēriņa cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 0,4%, bet gada laikā - šogad oktobrī salīdzinājumā ar 2025. gada oktobri - pieauga par 3,1%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,2%.

Savukārt 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, oktobrī pieaudzis par 3,1%.

Precēm cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieauga 0,3%, bet pakalpojumiem - par 0,4%, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri precēm cenas pieauga par 2,4%, bet pakalpojumiem - par 4,8%.

Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada oktobrī, salīdzinot ar 2026. gada septembri, bija transporta grupai (+0,2 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,2 procentpunkti), kā arī restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (-0,1 procentpunkts), atpūtai, sportam un kultūrai (-0,1 procentpunkts).

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,1%.

Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā mēneša laikā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+9,8%), galvenokārt tomātiem un gurķiem. Saistībā ar akciju noslēgšanos dārgākas bija augu eļļas (+6%), siers (+1,2%), kafija (+1,4%), kā arī gatavie ēdieni (+1,6%). Savukārt lētāka akciju ietekmē bija žāvēta, sālīta vai kūpināta cūkgaļa (-4,2%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (-10,7%), citi miltu konditorejas izstrādājumi (-2,1%), svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa (-0,9%), maize (-0,8%), citi cukura konditorejas izstrādājumi un deserti (-3,8%). Sezonālo faktoru ietekmē cenas samazinājās kartupeļiem (-8,8%). Lētāki bija arī citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi (-5,3%), kā arī svaigi citrusaugļi (-8,8%).

Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā pieauga par 1,1%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā bija siltumenerģijai (+2,2%). Dārgāka bija arī elektroenerģija (+1,7%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+0,7%) un atkritumu savākšana (+0,8%).

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