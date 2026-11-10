Kulbergs plāno finansiālās situācijas uzlabošanu, tikmēr inflācija gada laikā kāpj

Tikmēr Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā patēriņa cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 0,4%, bet gada laikā - šogad oktobrī salīdzinājumā ar 2025. gada oktobri - pieauga par 3,1%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,2%.
Savukārt 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, oktobrī pieaudzis par 3,1%.
Precēm cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieauga 0,3%, bet pakalpojumiem - par 0,4%, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri precēm cenas pieauga par 2,4%, bet pakalpojumiem - par 4,8%.
Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada oktobrī, salīdzinot ar 2026. gada septembri, bija transporta grupai (+0,2 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,2 procentpunkti), kā arī restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (-0,1 procentpunkts), atpūtai, sportam un kultūrai (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,1%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā mēneša laikā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+9,8%), galvenokārt tomātiem un gurķiem. Saistībā ar akciju noslēgšanos dārgākas bija augu eļļas (+6%), siers (+1,2%), kafija (+1,4%), kā arī gatavie ēdieni (+1,6%). Savukārt lētāka akciju ietekmē bija žāvēta, sālīta vai kūpināta cūkgaļa (-4,2%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (-10,7%), citi miltu konditorejas izstrādājumi (-2,1%), svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa (-0,9%), maize (-0,8%), citi cukura konditorejas izstrādājumi un deserti (-3,8%). Sezonālo faktoru ietekmē cenas samazinājās kartupeļiem (-8,8%). Lētāki bija arī citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi (-5,3%), kā arī svaigi citrusaugļi (-8,8%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā pieauga par 1,1%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā bija siltumenerģijai (+2,2%). Dārgāka bija arī elektroenerģija (+1,7%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+0,7%) un atkritumu savākšana (+0,8%).