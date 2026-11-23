Lai iekšzemes sūtījumi sasniegtu izvēlēto galamērķi vēl pirms Ziemassvētkiem, tie jāievieto "Latvijas pasta" pakomātā, jānogādā līdz klātienes klientu apkalpošanas vietai vai jāatdod kurjeram līdz 21. decembrim.
Uzņēmums arī atgādina, ka pārrobežu sūtījumus ir ieteicams sagatavot vēl laicīgāk, ņemot vērā starptautisko partneru termiņus un ārvalstu pasta operatoru noslodzi pirms svētkiem, kas būtiski ietekmē piegādes ātrumu.
Tādējādi sūtījumus adresātiem Eiropas Savienībā "Latvijas pasts" aicina noformēt līdz 13. decembrim, savukārt uz trešajām valstīm - līdz 5. decembrim.
"Latvijas pasts" informē, ka papildu laika rezervi vēlams paredzēt sūtījumiem uz ASV, Austrāliju, Jaunzēlandi, Kanādu, kā arī Kipru un Maltu, kur piegādes termiņus iespaido loģistikas maršruti.
Jau vēstīts, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 82,706 miljoni eiro, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmums guva peļņu 2,995 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1550 darbinieku.