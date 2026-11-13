"Microsoft" piedzīvo globālus traucējumus – Latvijas ārkārtas dienestu darbība nav ietekmēta

Krīzes vadības centrs (KVC) informē, ka ārkārtas dienestu darbība nav ietekmēta un būtiskie pakalpojumi tiek nodrošināti. Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas arī nav ietekmētas.
Pašlaik KVC precizē informāciju par ietekmi uz visām ministrijām un to padotības iestādēm, kā arī pašvaldībām. Būtisko pakalpojumu ierobežojumi šobrīd nav konstatēti. Informācijas apmaiņa ar nozaru ministrijām, ja nepieciešams, notiek ar alternatīvo saziņas kanālu starpniecību.
Kā ziņots, ASV datortehnoloģiju uzņēmums "Microsoft" saskāries ar sistēmas darbības traucējumiem, kā rezultātā traucēta vairāku uzņēmuma pakalpojumu, tostarp e-pasta sistēmas "Outlook", darbība, kas ietekmē lielu skaitu uzņēmumu un arī valsts iestāžu darbu visā pasaulē.
Piektdien "Microsoft" paziņoja, ka darbības traucējumi ietekmē plašu "Microsoft 365" produktu klāstu, kas mijiedarbojas ar tā "Exchange Online" un e-pasta pakalpojumiem. Lietotāji ziņo, ka nedarbojas tādi pakalpojumi kā "Outlook", "Teams" un mākslīgā intelekta asistents "Copilot".