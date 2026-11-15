Nesankcionēti piekļūts vairāk nekā pusmiljonam "airBaltic" pasažieru rezervāciju datiem

"airBaltic" IT sistēmas netika skartas, informē lidsabiedrība.
Saskaņā ar patlaban pieejamo informāciju incidents skāris aptuveni 618 000 pasažieru rezervācijas (PNR). Tās ir rezervācijas pasažieriem, kuri laikā no 2026. gada 18. jūlija līdz 12. novembrim reģistrējās tiešsaistē "airBaltic" lidojumiem. Pakalpojumu sniedzēja sistēmās piekļūtie dati ietver pasažieru vārdus un uzvārdus, rezervāciju numurus un lidojumu informāciju. Maksājumu, ceļojuma dokumentu dati un cita sensitīva informācija nav skarta šajā incidentā. Līdz šim nav pazīmju, ka dati būtu ļaunprātīgi izmantoti, atzīmē "airBaltic".
Kopš incidenta konstatēšanas "airBaltic" sadarbojas ar pakalpojumu sniedzēju, lai incidentu ierobežotu un mazinātu riskus skartajiem pasažieriem. Incidenta apstākļu izmeklēšana turpinās.
Aptuveni 11 800 skartajās rezervācijās ir lidojumi, kas vēl nav notikuši. Izmeklēšanas gaitā šis skaits var tikt precizēts. Piesardzības nolūkos, lai aizsargātu aktīvās rezervācijas pret nesankcionētu piekļuvi un izmaiņām, "airBaltic" skartajām rezervācijām ir atslēgusi rezervācijas pārvaldības iespēju un reģistrēšanos lidojumam tiešsaistē. Skartie pasažieri var bez maksas reģistrēties lidojumam lidostā. Pasažieriem, kuri laikā no 2026. gada 18. jūlija līdz 12. novembrim nav reģistrējušies tiešsaistē, rezervācijas pārvaldība un reģistrēšanās tiešsaistē darbojas, kā ierasts.
Lidojumi notiek atbilstoši sarakstam, un visi pasažieri var ceļot, kā plānots, informē "airBaltic".
Lai gan līdz šim nav pazīmju, ka piekļūtie dati būtu izmantoti krāpnieciskos nolūkos, piekļūto informāciju potenciāli varētu izmantot krāpnieciskās ziņās, kas izskatās pēc "airBaltic" vai citu ceļojumu pakalpojumu sniedzēju sūtītām, vai mēģinājumos piekļūt rezervācijām un tās mainīt. Dažas dienas pēc ceļojuma tiešsaistes piekļuve rezervācijai tiek slēgta, un rezervācijas informācija vairs nav pieejama, bet aktīvajām rezervācijām tā ir atslēgta. Tāpēc "airBaltic" aicina pasažierus būt piesardzīgiem, ja viņi saņem negaidītus e-pastus, īsziņas vai zvanus saistībā ar savu rezervāciju, tostarp ziņas, kurās tiek piedāvāta kompensācija vai naudas atmaksa par lidojumu.
Gan "airBaltic", gan pakalpojumu sniedzējs ir informējuši attiecīgās uzraugošās iestādes, tostarp "Cert.lv". Sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju un attiecīgajām iestādēm lidsabiedrība turpina izvērtēt incidenta ietekmi. Pasažieru datu drošība lidsabiedrībai ir prioritāte, norāda lidsabiedrība.
Pasažieri, kuriem ir jautājumi par incidentu, var sazināties ar "airBaltic" datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz "gdpr@airbaltic.com".
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" DIP finansējuma struktūru līdz 350 miljoniem eiro un apliecināja finansējuma piesaistes procesa caurskatāmību.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.