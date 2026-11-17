18. novembrī laiks būs pārsvarā apmācies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš un vietām mazliet līs, svētku vakarā un ceturtdien līs daudzviet, vietām gaidāma arī migla. Gaisa temperatūra brīvdienā nepārsniegs +3..+6 grādus, pēcsvētku dienā tā pakāpsies vienu divus grādus augstāk.
Piektdien līs vairāk, vietām arī snigs, piekrastē pastiprināsies rietumu vējš. Arī sestdien un svētdien daudzviet gaidāms lietus un sniegs, vietām var veidoties pāris centimetrus bieza sniega sega, gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp -1 un +5 grādiem.
Iespējams, nākamnedēļ gaisa temperatūra dažās naktīs jau visā valstī noslīdēs zem nulles, vietām - zem -5 grādiem. Pastāv iespēja, ka sāksies meteoroloģiskā ziema.
Kā ziņots, meteoroloģiskā ziema sākas tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas saglabājas zem nulles, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā - 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā - jau 17. novembrī.