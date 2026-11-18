"Drosme ir brīvība. Brīvība ir atbildība. Mūsu izvēle ir mūsu brīvība. Mūsu pašu rokās un drosmē ir sava valsts. Mūsu izvēle ir Latvija. Mūsu Latvija ir mūžīga," teikts prezidenta apsveikumā.
Rinkēvičs sveic iedzīvotājus Latvijas proklamēšanas 108. gadadienā.
Svētku uzrunu tautai Rinkēvičs teiks vakarā pie Brīvības pieminekļa.
Kā zināms, šodien tiek svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadiena. Par godu Latvijas Republikas proklamēšanai šodien jāizkar valsts karogs, un daudzviet ir gaidāmi svētku pasākumi. Latvijas Republika tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī plkst. 16 Otrajā pilsētas teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī.
Latvijas Tautas padome, atzīdama sevi par vienīgo augstākās varas nesēju Latvijas valstī, pasludināja, ka "Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme, Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts, kuras Satversmi un attiecības ar ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce, sasaukta uz vispārēju, abu dzimumu tiešu, vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata".
Avots: LETA