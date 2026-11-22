Ja darba devējs piedāvātu izvēli starp 100 eiro lielāku mēnešalgu pēc nodokļu nomaksas un tikpat lielu iemaksu pensijas trešajā līmenī, 37% izvēlētos uzkrājumu nākotnei, savukārt 13% nebūtu pārliecināti par savu izvēli.
"CBL atklātā pensiju fonda" valdes priekšsēdētāja Agnese Zvaigznīte norāda, lai arī pensijas jautājumi ir svarīgi, lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju ikdienas vajadzības bieži vien izrādās būtiskākas par nākotnes uzkrājumiem. Tas ir īpaši raksturīgi jaunākiem cilvēkiem, kuriem līdz pensijai ir vairāki gadu desmiti un vecumdienu finansiālā situācija šķiet ļoti tāla.
Zvaigznīte uzsver, ka izpratne par ilgtermiņa uzkrājumu nozīmi būtiski pieaug līdz ar vecumu.
Aptaujas rezultāti rāda izteiktas vecuma grupu atšķirības. Vecumā no 18 līdz 29 gadiem 63% izvēlētos saņemt papildu 100 eiro pie algas, bet 27% dotu priekšroku iemaksai pensijas uzkrājumā. Savukārt vecuma grupā no 50 līdz 65 gadiem darba devēja iemaksu pensijā izvēlētos 40% respondentu. Aptuveni tikpat šī vecuma respondentu priekšroku dod lielākai algai šodien.
Reģionu dati parāda, ka Rīgā lielāku algu uzreiz izvēlētos 59% respondentu, bet darba devēja iemaksu pensijas uzkrājumā - 34%. Vienlaikus tikai 7% nezina, kuru no abām iespējām izvēlētos.
Savukārt Kurzemē un Vidzemē gandrīz piektdaļa respondentu nav pārliecināti, kurai iespējai dot priekšroku. Lielāks neizlēmīgo īpatsvars novērojams arī Latgalē.
Iedzīvotāju aptauju "CBL atklātais pensiju fonds" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija" veica 2026. gada oktobrī, aptaujājot 1002 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.