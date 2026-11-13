Reģistrētais mirušo skaits pārsniedz dzimušos; Jaundzimušo skaits Latvijā turpina sarukt

Septembrī trešo mēnesi pēc kārtas Latvijā reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo - šogad septembrī Latvijā reģistrēti 1004 jaundzimušie, kas gan ir par 6,4% jeb 69 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 514 zēni un 490 meitenes.
Šogad deviņos mēnešos Latvijā reģistrēti 19 111 mirušie, kas ir par 1,6% jeb 310 mazāk nekā 2025. gada deviņos mēnešos, kad tika reģistrēts 19 421 mirušais.
Tādējādi deviņos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 10 459 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 10 313 pārsniedza dzimušo skaitu.
2026. gada deviņos mēnešos Latvijā reģistrētas 8136 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 5,9% jeb 506 laulībām mazāk.
Šogad 1. oktobrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,829 miljoni.