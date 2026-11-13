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Piektdiena, 13. novembris, 2026 11:26

Reģistrētais mirušo skaits pārsniedz dzimušos; Jaundzimušo skaits Latvijā turpina sarukt

OgreNet / Leta
Reģistrētais mirušo skaits pārsniedz dzimušos; Jaundzimušo skaits Latvijā turpina sarukt
Ilustratīvs attēls: momenti.lv (Daiga Ellaby)
Piektdiena, 13. novembris, 2026 11:26

Reģistrētais mirušo skaits pārsniedz dzimušos; Jaundzimušo skaits Latvijā turpina sarukt

OgreNet / Leta

Latvijā šogad deviņos mēnešos reģistrēti 8652 jaundzimušie, kas ir par 5% jeb 456 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Tostarp 2026. gada deviņos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 4456 bija zēni, kas ir par 6,4% jeb 305 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 4196 bija meitenes, kas ir samazinājums par 3,5% jeb 151.

Septembrī trešo mēnesi pēc kārtas Latvijā reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo - šogad septembrī Latvijā reģistrēti 1004 jaundzimušie, kas gan ir par 6,4% jeb 69 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 514 zēni un 490 meitenes.

Šogad deviņos mēnešos Latvijā reģistrēti 19 111 mirušie, kas ir par 1,6% jeb 310 mazāk nekā 2025. gada deviņos mēnešos, kad tika reģistrēts 19 421 mirušais.

Tādējādi deviņos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 10 459 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 10 313 pārsniedza dzimušo skaitu.

2026. gada deviņos mēnešos Latvijā reģistrētas 8136 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 5,9% jeb 506 laulībām mazāk.

Šogad 1. oktobrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,829 miljoni.

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