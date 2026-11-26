Sarunā Valsts prezidents vērsa uzmanību uz jaunā Ministru kabineta deklarācijā pausto apņemšanos atbalstīt nacionālos, reģionālos un diasporas medijus, kas saturu veido tikai latviešu valodā, lai nodrošinātu kvalitatīva, analītiska un daudzveidīga mediju satura veidošanu, vēstītts Valsts prezidenta kancelejas mājaslapā.
“Skaidrs ilgtermiņa valsts atbalsts Latvijas reģionālajiem medijiem ir kritiski nepieciešams, jo šodienas apstākļos tieši reģionālie mediji spēj sniegt kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par jautājumiem, kas ir aktuāli tieši vietējiem iedzīvotājiem Latvijas pilsētās un novados. Reģionālie mediji nekad nevarēs konkurēt ar nacionālajiem un starptautiskajiem medijiem, taču reģionālo mediju loma ir svarīga tieši no demokrātijas un vietējās varas līdzsvara viedokļa,” pauda Valsts prezidents.
Amatpersonas pārrunāja akcijas “Kultūra (iz)dzīvo” aktualizēto jautājumu par nepietiekamo finansējumu un zemo atalgojuma līmeni kultūras iestādēs, īpaši kultūras mantojuma institūcijās – muzejos, arhīvos un bibliotēkās.