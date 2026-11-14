Tuvojas tiesas diena! Ogrēniete cīņā pret Valsts kultūrkapitāla fondu

2025. gadā Administratīvajā tiesā ir ierosināta lieta pret VKKF. Kā atzīst pati uzņēmuma īpašniece, process ierosinēts dēļ Daces Krēsliņas grāmatas “Spīdošās gaismas tracis”, kuru VKKF atteicies finansēt.
Šī grāmata ir ieguvusi kā starptautiskus, tā arī vietējus panākumus. Tāpat grāmatu cikla “Aizvēstures pilsētas detektīvu” pirmie divi izdevumi ieguvuši panākumus – Starptautisko Baltvilka balvu un uzmirdzēšanu Boloņā 2025.gadā.
Jaunākajā ierakstā, Vija Kilbloka uzsver VKKF konkursu piešķirtos līdzekļus citām izdevniecībām, norādot, ka 30%-60% no dažu izdevniecību gada ieņēmumiem sastāda tieši šo projektu nauda.
Vija Kilbloka raksta:
"Tiesa būs par diviem grāmatu projektiem, ko VKKF ne tikai uzstājīgi un daudzkārt noraidīja ar izplūduši mistisku motivāciju, bet pat izsmēja tajos dārga advokātu biroja gatavotajos dokumentos, ko iesniedza tiesai kā paskaidrojumu atteikumiem.
Lieki laikam pat atgādināt, ka šīs VKKF noraidītās un piesmietās grāmatas ir guvušas visāda veida starptautisku un vietēju atzinību. Tagad pirms tiesas rakstām garus šo grāmatu panākumu sarakstus, lai parādītu, ka VKKF darbus nevērtē pēc skaidriem kritērijiem, kurus var visi iesaistītie saprast, un mūžīgie “nepārliecina rezultāts” vai “mazāk svarīgs” ir tikai aizsegs tam, ka ne jau projekti ir tie, kas tiek atbalstīti vai noraidīti!
MI sarēķināja, ka 2025.un 2024.gadā VKKF piešķīrumi dažām izdevniecībām tiešu maksājumu veidā (nerēķinot to, kas VKKF atbalstīto grāmatu autoriem, sastādītājiem, māksliniekiem no šī fonda izmaksāts tieši) veido pat 30-60% no gada ieņēmumiem! Tas nu galīgi neizskatās pēc vērtīgu kultūras projektu atbalsta mehānisma, tas var izskatīties pēc atsevišķu uzņēmēju subsidēšanas, ko nekādā veidā neparedz Valsts kultūrkapitāla fonda likums," uzsver ogrēniete.
Foto: ekrānuzņēmums no "facebook".
Arī iedzīvotāji komentāros norādīja, ka bieži nav skaidrības par kritērijiem un kā tiek piešķirti līdzekļi.
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