Svētdienas naktī debesis būs mākoņainas, vien vietām rietumos tās skaidrosies. Visā valstī ir gaidāmi nokrišņi - lietus, slapjš sniegs, bet vietām austrumos arī sniegs, tur lokāli arī veidosies plāna sniega kārta. Dažviet Kurzemē nokrišņi būs intensīvāki.
Vietām austrumos veidosies migla, ka arī ceļi būs slideni.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet piekrastē gaidāms mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs līdz 15-17 metrus sekundē (m/s). Termometra stabiņš noslīdēs līdz 0…+4° atzīmei.
Rīgā debesis būs apmākušas, mākoņi atnesīs lietu, brīžiem arī slapju sniegu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, brāzmās līdz 14 m/s. Minimāla gaisa temperatūra būs +2…+3° robežās.
Dienā debesis turpinās klāt mākoņi, rietumos brīžiem skaidrosies. Daudzviet valstī mākoņi nesīs lietu, slapju sniegu, dažviet austrumos arī sniegu, līdz ar ko lokāli veidosies plāna sniega kārta. Ceļi būs slideni, un līdz priekšpusdienai vietām saglabāsies migla.
Vējš svētdien lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet piekrastē, un no priekšpusdienas arī iekšzemē - no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +1...+6°.
Līdzīgi kā naktī, arī dienā Rīgā mākoņi palaikam atnesīs lietu un slapju sniegu. Vējš iegriezīsies no ziemeļiem un nedaudz pierims. Gaiss iesils līdz +3…+4°.