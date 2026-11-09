Valsts svētkos "Goda ģimenes" ar vilcienu varēs braukt bez maksas

Biļetes var izmantot visi ģimenes locekļi - gan vecāki, gan bērni.
Bezmaksas viena brauciena biļetes šajās svētku dienās varēs saņemt daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. Tās būs pieejamas visās PV biļešu tirdzniecības kasēs vai vilcienā pie konduktora, taču biļetes ar 100% atlaidi nevarēs iegādāties PV tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē.
Lai saņemtu biļeti, būs nepieciešams uzrādīt derīgu apliecību "Goda ģimene" kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai skolēna/studenta apliecību. Visiem nosauktajiem dokumentiem pasažieriem jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī vilcienā visa brauciena laikā, informē PV.
2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.