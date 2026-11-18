Rīgā laiks būs mākoņains, pēcpusdienā gaidāms arī lietus. Lēns vējš pūtīs no dienvidaustrumiem, austrumiem, un termometra stabiņš nepakāpsies virs +4...+5 grādu atzīmes.
Trešdienas agrā rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Augšlīgatnes līdz Virešiem un Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Stalbei.
Pa valsts reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana savukārt ir autoceļa Valmiera- Cēsis- Drabeši posmā no Liepas līdz Drabešiem un autoceļa Smiltene- Gulbene posmā no Smiltenes līdz Ūdrupes tiltam.