Līdz 22. novembrim iespējams iegūt krustvecāka statusu par īpašu cenu. Tā ir iespēja ne tikai saņemt personalizētu sertifikātu un zoodārza gada abonementu, bet arī atbalstīt dzīvniekus un zoodārzu, kas ik dienu rūpējas par to labturību un sugu saglabāšanu.
Šī gada Melnbaltās piektdienas akcijā krustvecākus meklē 19 dzīvnieku sugas, kuras vieno melna, balta vai melnbalta krāsa. Starp tām ir gan apmeklētāju iemīļotie kaķu lemuri un svītrainās Grevi zebras, gan noslēpumainās baltās pūces un atraktīvās Indijas dzeloņcūkas, dažādas putnu sugas - melnie un baltie stārķi, Andu kondori un daudzi citi zoodārza iemītnieki.
Katram no akcijā iekļautajiem dzīvniekiem iespējams kļūt par krustvecāku jebkurā no trim piedāvājuma līmeņiem - bērnam, pieaugušajam vai ģimenei.
Krustvecāka statuss var kļūt arī par īpašu dāvanu kādam tuvam cilvēkam.
Kļūstot par Rīga ZOO krustvecāku, iespējams sniegt praktisku atbalstu dzīvnieku ikdienas aprūpei, barības nodrošināšanai, mītņu labiekārtošanai un sugu saglabāšanas darbam. Tas ir veids, kā ikviens var iesaistīties zoodārza darbā un palīdzēt rūpēties par dabas daudzveidību.