Svarigākais uzdevums gatavojoties pašvaldību vēlēšanām ir vēlētājiem atgādināt to, ko mēs visi zinam, visās Latvijas pašvaldībās zog.
Arī valdībā visi zog, izņemot JKP ministrus Bordānu, Linkaiti un Šuplinsku. Visi citi ir korupmēti.
Savā pašvaldībā JKP biedra pienākums ir par jebkuru pašvaldības paveikto darbu, ko tā uzdod par labu, paziņot, ka tā ir zagšana.
Ja pašvaldība ir sakārtojusi kādu ceļu, tad tikai tapēc, lai tā nozagtu naudu. Ja kaut ko uzbūvējusi, tad tikai tapēc, lai nozagtu. Jo vairāk pašvaldība ir izdarījusi, tātad vairāk ir nozagusi. Nemitīgi atkārtojot šo vienkāršo sakāmo mēs nešaubīgi iegūsim varu arī pašvaldībās un vēlāk Saeimas vēlēšanās.
Atcerieties, neko nevajag sarežģīt! Cilvēki nav spējīgi uztvert sarežģītu informāciju un argumentus, tapēc mūsu uzdevums ir runāt ļoti vienkārši - visi zog, bet mēs nezagsim.
Mēs to tik ilgi stāstam, ka cilvēki, jau ir sagatavoti šiem apgalvojumiem, tapēc nekautrējaties tos paust visur. Vārdu zagšana ir vērts ik pa brīdim aizstāt ar vārdu korupcija, lai mēs izklausītos gudrāk.
Svarīgi biedriem arī atcerēties, ka mēs sākot ar šo gadu esam ļoti kristīga partija, tapēc biedriem obligāti turpmāk ir jānēsā ap kaklu krustiņi un jāpiesauc Dievs un mūsu himnas vārdi Dievs svētī Latviju.
Mūsu komunikāciju stratēģijas stūrakmeņi, turpmāk ir divi - visi zog un Dievs svētī Latviju.
Kā kristīga un konservatīva partija, mēs esam pret tādiem sātana veidojumiem kā viendzimuma attiecības, viendzimuma pāri un dažāda cita LGTB nešķīstība, taču lielāks uzsvars pagaidām ir jāliek un zagšanu un Dieva slavināšanu.
Visi, kas kaut kā vēršas pret mums ir uzreiz jāpasludina par zagļiem, zagļu pakalpiņiem, jebkuras sliktas ziņas par JKP vai tās biedriem ir zagļu apmaksātas, pasūtītas un organizētas. Par to ir jāraksta vēstules Amerikas vēstniecībai.
Stingri turoties pie šīs stratēģijas Latvijā nav iespējams zaudēt, un to var īstenot pat visneizglītotākie un mazāk apdāvinātie no mums, taču nekādā gadījumā nerunājiet ne par ko citu, jo tas var atklāt, jūsu vājās vietas un nezināšanas. Ja atrodaties kādā atbildīgā amatā JKP biedriem ir kategoriski aizliegts jel ko darīt, tas pakļaus jūs kritikai, tapēc lai no tā izvairītos paši nekad neko nedariet, tikai kritizējiet citus.
Nekad nenovirzieties no taisnā ceļa, kuru pats Dievs mums norādījis un tas ir - visi zog, Dievs svētī Latviju.
Šīs stratēģija ir slepena, nekad neatzīstiet, ka tāda vispār pastāv, vienkārši sekojiet tai.
Dievs svētī Latviju un JKP.
JKP valdes vārdā Bordāns, Jurašs un Feldmanis