Svētdiena, 1. februāris, 2026 21:03
Video: Agija un Kristaps Baloži: Anglijas pieredze mūs mainīja kā personības
Ogresnovads.lv/OgreNet
Jauna ģimene – Agija un Kristaps Baloži – dalās savā pieredzē par aizbraukšanu uz Angliju, atzīstot, ka lēmums pamest Latviju bijis viens no grūtākajiem viņu dzīvē.“Man bija jāizvēlas – Latvija vai Kristaps,” video stāsta Agija Balode, uzsverot, ka aizbraukšana notikusi bez īstas izvēles sajūtas un ar lielu iekšēju pretestību. Dzīve Anglijā pārim kļuvusi par skolu – tur viņi iemācījušies darba disciplīnu, cienīt darbu un cienīt darba devēju un savstarpēju atbildību.