Video: Agija un Kristaps Baloži: Anglijas pieredze mūs mainīja kā personības

Video: Agija un Kristaps Baloži: Anglijas pieredze mūs mainīja kā personības
Foto: Ekrānuzņēmums
Video: Agija un Kristaps Baloži: Anglijas pieredze mūs mainīja kā personības

Jauna ģimene – Agija un Kristaps Baloži – dalās savā pieredzē par aizbraukšanu uz Angliju, atzīstot, ka lēmums pamest Latviju bijis viens no grūtākajiem viņu dzīvē.“Man bija jāizvēlas – Latvija vai Kristaps,” video stāsta Agija Balode, uzsverot, ka aizbraukšana notikusi bez īstas izvēles sajūtas un ar lielu iekšēju pretestību. Dzīve Anglijā pārim kļuvusi par skolu – tur viņi iemācījušies darba disciplīnu, cienīt darbu un  cienīt darba devēju un savstarpēju atbildību.

Šobrīd Agija un Kristaps ir atgriezušies Latvijā un savu ikdienu veido Ogres novadā, apliecinot, ka pieredze ārzemēs devusi vērtīgas mācības, bet māju sajūta tomēr rodama tikai dzimtenē.

Video stāsts izgaismo daudzu Latvijas jauno ģimeņu pieredzi – izvēli starp palikšanu dzimtenē un došanos peļņā uz ārzemēm, kā arī ceļu atpakaļ uz mājām.

Video skaties šeit:

