Šlesers norāda, ka Mamikina izteikumi, viņaprāt, pārsniedz visas pieļaujamās robežas.
“Uzskatu, ka Mamikins ar šo paziņojumu ir pārkāpis visas sarkanās līnijas, aicinot nogalināt cilvēkus Baltijā!” raksta Šlesers.
Vienlaikus politiķis aicina Latvijas Saeimu rīkoties un pieņemt lēmumu par Mamikina pilsonības atņemšanu. “Aicinu Latvijas Saeimu lemt par pilsonības atņemšanu Mamikinam!” teikts Šlesera ierakstā.
Ierakstam pievienots video fragments, kurā redzams Andrejs Mamikins Krievijas televīzijas studijā. Video materiāls publicēts ar “NEXTA” logo, un fonā redzams Krievijas televīzijas kanāla “Rossija 1” apzīmējums.
Šlesera ieraksts sociālajos tīklos izraisījis plašu rezonansi un sašutumu. Gan "Facebook", gan "X" komentāros cilvēki, tostarp krievvalodīgie, pauž nosodījumu un aicina beidzot saukt viņu pie atbildības.
Igors: "Tā ir nodevība neatgriezeniskā virzienā, un sodam jābūt īpašam.”
Aleksandrs: "“Četras acis, un nevienā nav sirdsapziņas.”
Jevgēņija: “Kas tas par idiotu? Smadzenes pavisam izžuvušas!"
Romāns: “Šitais vēl labāks par Solovjovu."
Aigars Prūsis: "Nez vai progresīvie piekritīs."
NEPAREIZAISGR: "Viņš jau sen pārkāpis visu krāsu līnijas..."
Tikmēr liela daļa cilvēku pauž neviltotu pārsteigumu, ka pilsonība viņam jau nav atņemta.
Ziņu aģentūra LETA 2024. gada jūnijā vēstīja, ka Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļā jūnija beigās izdevusi Eiropas apcietinājuma lēmumu pret Mamikinu, kurš apsūdzēts par agresorvalsts veikto kara noziegumu Ukrainā slavināšanu un attaisnošanu, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.
Prokuratūra 2024. gada jūnija otrajā pusē nolēma sākt kriminālvajāšanu pret uz Krieviju aizbēgušo Mamikinu.
Kriminālprocesu pret viņu Valsts drošības dienests (VDD) sāka 2023. gada 29. septembrī saskaņā ar Krimināllikuma 74.1 pantu par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu, izvērtējot Mamikina izteikumus vairāku Kremlim lojālu Krievijas televīzijas kanālu raidījumos, kā arī sociālās tīklošanās vietnēs.
Krievijas televīzijas kanāla "Rossija 1" 2023. gada 21. septembra radījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" Mamikins pauda, ka Krievija "veic varenu, svētu darbu Ukrainā".
Krimināllikumā par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzētais bargākais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.
Bijušais politiķis un prokremliskais aktīvists Mamikins aizbēga uz Krieviju un Kremļa propagandas medijiem paziņoja, ka tā darījis, lai viņa "dēliem nav jāpiedalās geju parādēs".
Saeimas 2022. gada aprīlī pieņemtie grozījumi Pilsonības likumā paredz Latvijas pilsonības atņemšanu personai, kura sniegusi būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu valstīm vai personām, kuras ir veikušas darbības, tai skaitā genocīdu, noziegumu pret mieru, noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu, vai arī ja persona pati ir piedalījusies šādu darbību veikšanā un Latvijas pilsonības atņemšanas gadījumā šī persona nekļūst par bezvalstnieku.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Mamikins dzimis 1976. gadā, Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu filoloģijā un vairākus gadus nostrādājis žurnālistikā.
2014. gadā viņš kandidēja EP vēlēšanās no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta un tika ievēlēts. Savukārt 2018. gadā Saeimas vēlēšanās viņš kandidēja jau no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet parlamentā neiekļuva.
2021. gadā Mamikins sāka darbu Valsts darba inspekcijā kā stratēģiskās komunikācijas vadītājs, tomēr pārbaudes laikā darbs tika uzteikts.