Ceturtdiena, 09.10.2025 23:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:39
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 10. aprīlis, 2022 10:37

Aira Birziņa par "Grammy" ieguvušo albumu "Women Warriors": Rīts pienācis ar prieka asarām

LSM.lv
Aira Birziņa par "Grammy" ieguvušo albumu "Women Warriors": Rīts pienācis ar prieka asarām
Svētdiena, 10. aprīlis, 2022 10:37

Aira Birziņa par "Grammy" ieguvušo albumu "Women Warriors": Rīts pienācis ar prieka asarām

LSM.lv

Komponiste Lolita Ritmane saņēmusi "Grammy" balvu kategorijā "Labākā klasiskās mūzikas izlase" par Latvijas Radio 1. studijā ierakstīto albumu "Women Warriors – The Voices Of Change" kā viena no albuma producentiem. 2020. gada februārī projekta mākslinieciskā vadītāja Eimija Andersone kopā ar Lolitu Ritmani un viņas vīru skaņu inženieri un producentu Marku Matsonu viesojās Rīgā, lai Latvijas Radio 1. studijā kopā ar īpaši pulcinātu Latvijas mūziķu orķestri ierakstītu koncertprogrammas skaņu celiņu. Albuma tapšanā piedalījies arī Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara" Airas Birziņas vadībā, un "Klasikas" rīta intervijā diriģente pauž prieku par gūtajiem panākumiem un stāsta par albuma ieraksta procesu.

"Rīts pienācis ar prieka asarām," saviļņojumu neslēpj diriģente Aira Birziņa, kura ar savām kora meitenēm tiksies šodien pēcpusdienā, kad korim gaidāms mēģinājums.

"[Vakar vakarā,] protams, piedomāju [pie balvas pasniegšanas ceremonijas] un domāju arī par to, cik gan ir īpašs šis projekts, kas divu gadu garumā dāvājis lielu prieku, lai arī sākumā tas bija diezgan satraucoši, jo meiteņu koris "Tiara" bija pirmais aktīvais muzikālais moments, kad tapa koncerts īpaši Linkolna centram Ņujorkā, jo mēs klātienes koncertā nepiedalījāmies klātienē, bet gan ierakstā.

Es tiešām priecājos par šo balvu... Nekautrēšos teikt, ka jūtos ļoti tajā iesaistīta. Ierakstā, ko tikko pieminēju, kad tapa meiteņu kora ieraksts Lolitas Ritmanes dziesmai, pieaicināju režisoru Vari Kurmiņu, un tā Varis nokļuva komandā - vispirms ar mums te, kopā ierakstot šo dziesmu, un pēc tam jau studijas ierakstā, kad tapa visa diska ieraksts Latvijas Radio 1. studijā. Šis tiešām bijis īpašs laiks, jo šis projekts divu gadu garumā ir saņēmis tik daudz kino festivālu balvas, dažādu citu sociālo projektu balvas."

Atgādināsim, ka Lasvegasā (pirmdien, 4.aprīlī, pēc Latvijas laika) notikošajā "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijā apbalvots ASV dzīvojošās latviešu komponistes Lolitas Ritmanes projekts "Women Warriors: The Voices of Change", kura ideja ir godināt un atbalstīt sievietes visā pasaulē, kuras ar drosmi, spēku un varonību cīnījušās par taisnīgumu un mainījušas vēstures virzību. Astoņas Holivudas komponistes un dziesmu autores – Nathalie Bonin, Miriam Cutler, Anne-Kathrin Dern, Isolde Fair, Starr Parodi, Penka D Kouneva, Sharon Farber un Lolita Ritmane – divpadsmit koncertprogrammas daļās atspoguļo 800 gadu ilgu cīņu par cilvēktiesībām, sievietes tiesībām un vienlīdzību.

Sākotnēji muzikālais projekts "Women Warriors: The Voices of Change" tika īstenots kā multimediāls koncertuzvedums sinhronizācijā ar dokumentālo filmu, kas tapa paralēli koncertprogrammai.

Uzveduma mūzikas albums, kura skaņu režisors ir Varis Kurmiņš, klajā nāca 2021. gada sākumā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?