"Rīts pienācis ar prieka asarām," saviļņojumu neslēpj diriģente Aira Birziņa, kura ar savām kora meitenēm tiksies šodien pēcpusdienā, kad korim gaidāms mēģinājums.
"[Vakar vakarā,] protams, piedomāju [pie balvas pasniegšanas ceremonijas] un domāju arī par to, cik gan ir īpašs šis projekts, kas divu gadu garumā dāvājis lielu prieku, lai arī sākumā tas bija diezgan satraucoši, jo meiteņu koris "Tiara" bija pirmais aktīvais muzikālais moments, kad tapa koncerts īpaši Linkolna centram Ņujorkā, jo mēs klātienes koncertā nepiedalījāmies klātienē, bet gan ierakstā.
Es tiešām priecājos par šo balvu... Nekautrēšos teikt, ka jūtos ļoti tajā iesaistīta. Ierakstā, ko tikko pieminēju, kad tapa meiteņu kora ieraksts Lolitas Ritmanes dziesmai, pieaicināju režisoru Vari Kurmiņu, un tā Varis nokļuva komandā - vispirms ar mums te, kopā ierakstot šo dziesmu, un pēc tam jau studijas ierakstā, kad tapa visa diska ieraksts Latvijas Radio 1. studijā. Šis tiešām bijis īpašs laiks, jo šis projekts divu gadu garumā ir saņēmis tik daudz kino festivālu balvas, dažādu citu sociālo projektu balvas."
Atgādināsim, ka Lasvegasā (pirmdien, 4.aprīlī, pēc Latvijas laika) notikošajā "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijā apbalvots ASV dzīvojošās latviešu komponistes Lolitas Ritmanes projekts "Women Warriors: The Voices of Change", kura ideja ir godināt un atbalstīt sievietes visā pasaulē, kuras ar drosmi, spēku un varonību cīnījušās par taisnīgumu un mainījušas vēstures virzību. Astoņas Holivudas komponistes un dziesmu autores – Nathalie Bonin, Miriam Cutler, Anne-Kathrin Dern, Isolde Fair, Starr Parodi, Penka D Kouneva, Sharon Farber un Lolita Ritmane – divpadsmit koncertprogrammas daļās atspoguļo 800 gadu ilgu cīņu par cilvēktiesībām, sievietes tiesībām un vienlīdzību.
Sākotnēji muzikālais projekts "Women Warriors: The Voices of Change" tika īstenots kā multimediāls koncertuzvedums sinhronizācijā ar dokumentālo filmu, kas tapa paralēli koncertprogrammai.
Uzveduma mūzikas albums, kura skaņu režisors ir Varis Kurmiņš, klajā nāca 2021. gada sākumā.