Aivars Samsons: "Jumpraviešiem novēlu iecietību un sapratni"

Jumpravas pagastā viss ir – laba infrastruktūra, ieskaitot dzelzceļa satiksmi, skola, kultūras nams, bibliotēka, pirmsskolas izglītības iestāde, doktorāts, aptieka. Varētu vēlēties vien autobusu satiksmi no Jumpravas centra līdz Dzelmēm, kas ir aptuveni piecu ar pusi kilometru attālumā, jo šajā posmā ir arī pagasta kapi un kapliča. Turklāt, nokļūstot Dzelmēs, jumpravieši varētu izmantot ne vien dzelzceļa satiksmi, kas nenoliedzami pagastam ir liels pluss, bet arī autobusu satiksmi – ik dienu Dzelmēs pietur aptuveni astoņi maršruta autobusi. Situācija nedaudz uzlabojas, kad atsāk kursēt skolēnu autobuss. To izmantot gan bija liegts pandēmijas laikā. A. Samsons piebilst, ka līdzīga situācija ir arī otrā virzienā – nav autobusu satiksmes, lai jumpravieši varētu aizbraukt uz kaimiņu Lēdmanes pagastu vai Krapi, ja vien nav sava auto. Savulaik šāda satiksme bijusi.



Nav ne bankomāta, ne pasta



A. Samsons piebilst, ka jumpraviešiem nav arī bankomāta, pakomāta un nule kā slēgta pasta nodaļa, neraugoties uz to, ka Valsts akciju sabiedrības «Latvijas Pasts» vadībai iesniegta 288 jumpraviešu parakstīta vēstule ar lūgumu pasta nodaļu saglabāt. Turklāt vēl divus gadus līdzšinējās pasta telpas, atbilstoši Centrālās Finanšu aģentūras projekta nosacījumiem, nav iespējams iznomāt kādam citam uzņēmējam, vien izmantot pašvaldības vajadzībām.



Pastnieka pakalpojumi joprojām tiek nodrošināti, pieejama arī pastkastīte, taču noteikts triju mēnešu pārbaudes laiks – cik aktīvi iedzīvotāji to izmanto – vai pasta mašīnai ir vērts braukt un šo pastkastīti apkalpot. «Brīžiem rodas sajūta, ka Latvijas valsts pasts nepieciešams tikai rīdziniekiem,» ar rūgtumu saka A. Samsons, piebilstot, ka šobrīd jumpraviešu abonētos izdevumus piegādā, bet, nav zināms, kā būs nākotnē. Arī pakomātu «Latvijas Pasts» atteicās nodrošināt. Cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām ir ļoti sarežģīti nokļūt līdz Lielvārdei, nemaz nerunājot par Ogri vai Rīgu. «Vecāka gadagājuma jumpraviešiem ir grūtības iekāpt arī vilcienā. Gaidām solīto dzelzceļa peronu rekonstrukciju, taču tā joprojām nav pat sākusies,» saka A. Samsons, piebilstot, ka pakomātu augusta vidū solīts uzlikt, bet laiks rādīs, vai solījumi krīt makā.



Jautāts, ar kādiem jautājumiem iedzīvotāji ikdienā vēršas pagasta pārvaldē, A. Samsons teic, ka tie ir visdažādākie. Tā, piemēram, pēc nesenajām lietavām bija pārplūduši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju pagrabi un nācās steidzami risināt jautājumu par ūdens atsūknēšanu, jo «Lielvārdes Remtes» darbinieki sacījuši, ka tā neesot viņu darīšana. «Man gan izskatās, ka ir viņu darīšana. Kopīgiem spēkiem meklējām risinājumus. Pagasta pārvaldē jumpravieši vēršas ar visdažādākajām problēmām, sākot ar kautiņiem, beidzot ar ziedu stādīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos. Kā arī asfalta uzliešanu līdz mājai. Gadā pagastam ceļu uzturēšanas budžets ir 50 tūkstoši eiro. Lai uzlietu kaut kilometru asfalta, vajag krietni vairāk. Taču nule kā uzliets asfalts posmā Dzelmes–Jumprava. Ar pagasta pārvaldi gan tam nav nekāda sakara, šis ceļš ir VSIA «Latvijas Valsts ceļi» pārziņā. Vienīgi pieskatu, lai, remontējot ceļu, tiktu saglabāti grāvji, caurtekas. 15. augustā paredzēta šā ceļa nodošana,» stāsta A. Samsons.



Pēc astoņiem gadiem renovē estrādi



Jautāts par pēdējo gadu laikā īstenotajiem lielākajiem projektiem, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs stāsta, ka viennozīmīgi tā ir renovētā Jumpravas estrāde, ko 9. jūnijā atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, A. Samsons, kā arī basketbolists un jumpravietis Kristaps Dārgais kopā ar sievu, aktīvu jumpravieti, Rūtu Dārgo. Jumpravas estrāde bija slēgta kopš 2015. gada, un kopš atklāšanas tajā notikuši jau vairāki pasākumi.



«Jumpravas pagasta pārvaldi vadu jau četrus gadus. Runājot par plānotajiem projektiem – Jumpravā viena no ielām – Krapes iela – ir bez apgaismojuma. Ceru, ka būs iespēja to izbūvēt vai nu šā gada nogalē, vai nākamā gada sākumā. Jau ir uzsākta sadarbība ar A/S «Sadales tīkli»,» skaidro A. Samsons.



Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs ir gandarīts, ka Jumpravu kā savu dzīvesvietu aizvien biežāk izvēlas jaunas aktīvas un sportiskas ģimenes ar bērniem. Tas nozīmē, ka būs bērni, kuri ies skolā, un plānots, ka Jumpravas pamatskolā šogad septembrī mācības uzsāks 16 pirmklasnieku. Tiesa gan, pagasta iedzīvotājus uztrauc paredzētā skolu tīkla reorganizācija, kā rezultātā Jumpravas pamatskolu varētu likvidēt. «Mēs par savu skolu cīnīsimies. Kad 1996. gadā biju pagasta vecis Bauskas novadā, pašvaldības vadītāji un darbinieki piketēja, protestējot pret skolu slēgšanu. Vēsture atkārtojas,» piebilst A. Samsons. Jumpravā ir arī Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas filiāle, darbojas Jauniešu dome, ir pieejama sporta zāle.



Jumpravā faktiski brīvu dzīvokļu nav



Jautāts, cik aktīvs ir Jumpravas pagasta nekustamo īpašumu tirgus, pagasta pārvaldes vadītājs atzīst, ka šis tirgus ir neaktīvs, jo pagastā faktiski šobrīd pārdošanā ir tikai viena māja un viens dzīvoklis – nav piedāvājumu. Jumpravā ir 11 daudzdzīvokļu māju, kur šobrīd nav neviena brīva dzīvokļa, un viena daudzdzīvokļu māja ir Dzelmēs, kur tad arī pārdošanā ir viens, iepriekšminētais, dzīvoklis. Šo māju apkurina, izmantojot vēl padomju gados uzstādītu apkures katlu, taču mājas iedzīvotāji ir pašpietiekami – paši apsaimnieko savu māju. Savukārt Jumpravas ciemā apkuri nodrošina centralizēti, izmantojot šķeldas katlumāju. Pirms diviem gadiem uzstādīts jauns katls. A. Samsons atzīst, ka, pateicoties novada pašvaldības vadībai, apkures jautājums Jumpravā šobrīd ir nedaudz sakārtots. Pagastā ir arī desmit sociālo dzīvokļu, no kuriem brīvs tikai viens, taču pēc iepriekšējā īrnieka aiziešanas tas ir ļoti sliktā stāvoklī.



Jumpravas pagastā ir arī attīstīta uzņēmējdarbība – var minēt vairākas zemnieku saimniecības, gaļas audzētājus, ogu ražotni, kur audzē upenes, un šim uzņēmumam ir paplašināšanās iespējas, ir divas degvielas uzpildes stacijas, autoserviss, attīstīta mežsaimniecības nozare – ir šķeldotājs. Piecas darba vietas nodrošina arī Ogres novada Sociālā dienesta izveidotās specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pagastā darbojas arī doktorāts, tā telpās ir arī aptieka, frizētava.



Vairāki vietējie uzņēmēji ar savu produkciju ir plaši pazīstami ne vien novadā, bet arī visā Latvijā. Te var minēt uzņēmumu «Māris&Co», sidra ražotāju Māri Plūmi jeb «Mr. Plūme», stādu audzētavu «Rožlejas» un Pētera Vilcāna zemnieku saimniecību «Kumelītes», arī viņa uzņēmumu «Klidziņa», kas gan atrodas kaimiņu novadā. Jumpravā šogad bijusi darbīga vasara ar dažādiem pasākumiem, un A. Samsons saka paldies šiem pagasta uzņēmējiem, kuri nekad neatsaka un nesavtīgi palīdz ar dažādām balviņām pagastā notiekošajos pasākumos. Piemēram, nule kā izskanējuši pagasta svētki, kur sporta sacensību dalībnieki saņēma sponsoru sarūpētās balvas. Jāpiebilst, ka pagasta svētkos «Starp savējiem» Jumpravā skanēja dziesmas, raisījās dejas soļi un svētku apmeklētāji varēja baudīt to, kas interesēja visvairāk, – sportot, radoši darboties, baudīt mūziku, mākslu un citus brīnumus. Svētki sākās ar jaunās mākslinieces jumpravietes Martas Mednes personalizētās izstādes «Solis uz priekšu» atklāšanu.



Izstādē ikvienam bija iespēja iejusties mākslinieka tēlā, jo Marta bija parūpējusies par īpašu aktivitāti – izdomāt nosaukumus viņas mākslas darbiem. Savukārt bērni priecājās piepūšamajās atrakcijās, spēlēja Cirku un Kornholu, izmantoja iespēju iegūt krāšņu hennas tetovējumu un doties izjādē ar zirgiem. Radošās darbnīcas vadīja Jumpravas aktīvie jaunieši. Ikvienam pārsteigumu raisīja iluzionista Valdemāra Weiss uzstāšanās, kurš ar saviem burvju trikiem ļāva ieskatīties brīnumu un maģijas pasaulē. Jumpravas estrādē uzstājās dziedātāja Marta, bet koncertā "Starp savējiem" – savējie – Jumpravas Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi: deju kolektīvi – "Zvaniņš", "Rītupīte", "Saime", jauktais koris "Jumprava" un līnijdejotāju kolektīvs "Orions". Svētki noslēdzās ar grupas "Otra puse" solista Normunda Pauniņa koncertu, zaļumballi ar grupu "Hono" un ballīti ar atraktīvo dīdžeju MFZ.



Projektus īsteno arī iedzīvotāji



A. Samsons dzīvo Lielvārdē, kas ir tikai sešus kilometrus no Jumpravas pagasta robežas. Kādreiz spēlējis futbolu, tāpēc atbalsta sporta aktivitātes pagastā. Šogad pagastā lielāka uzmanība pievērsta volejbolam, nākamgad plānots pievērsties – basketbolam. Kāda no ģimenēm, kas nesen pārcēlusies uz dzīvi Jumpravas pagastā, aktivizē un aktualizē arī futbolu.



"Pagasta iedzīvotājiem gribu novēlēt sapratni, iecietīgu attieksmi pret citiem un saudzīgu attieksmi pret kopmantu, jo mūsu jaunā estrāde jau sākusi ciest. Protams, visus postījumus tūdaļ novēršam. Paldies novada Pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri Jumpravā patrulē divreiz dienā. Esam atrisinājuši arī jautājumu saistībā ar kaķu izķeršanu laukos, kas tad, ja dzīvniekus nogādāja patversmē, pagastam izmaksāja ap tūkstoš eiro gadā. Tagad policijas darbinieki sākotnēji informē mani un mēģinām kaķu klaiņošanas jautājumu atrisināt saviem spēkiem – sazināmies ar dažādām dzīvnieku biedrībām, atrast saimnieku palīdz arī iedzīvotāji, kuri Jumpravā ir gana aktīvi.

Protams, ar cietušajiem dzīvniekiem ir citādi, taču, piemēram, cietušas kaijas nogādāšana "Mežavairogos", patversmes pārstāvju atbraukšana, ar kuriem pašvaldībai iepriekš bija noslēgts sadarbības līgums, ik reizi izmaksāja 150 eiro," stāsta A. Samsons, piebilstot, ka jumpravieši ir ne vien pilsoniski aktīvi, bet labprāt iesaistās arī dažādu līdzdalības projektu īstenošanā. Pērn īstenoti trīs šādi projekti, šogad četri.



Vienā no projektiem jaunieši aprīkojuši savas telpas, kādā citā projektā iedzīvotāji ierīkojuši trenažieru laukumu. Gada sākumā izsludinātajā Ogres novada projektu konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" iesniegts un nu jau īstenots arī projekts par piknika vietas sakārtošanu. Atjaunots arī volejbola un basketbola laukums, ko labprāt izmanto ne vien jumpravieši, bet arī pagasta viesi.



Uzziņa:

Jumpravas pagasts atrodas Daugavas krastā Ogres novada dienvidaustrumos. Robežojas ar Lēdmanes, Lielvārdes, Birzgales pagastu, kā arī Aizkraukles novada Skrīveru pagastu. Jumpravas ciems atrodas 35 kilometru attālumā no Ogres, 19 kilometru attālumā no Lielvārdes un 65 kilometru attālumā no Rīgas. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, šā gada janvārī Jumpravas pagastā bija 1771 iedzīvotājs, tajā skaitā līdz darbspējas vecumam 237, darbspējas vecumā 1128, pēc darbspējas vecuma 406.