"Aizkustināja līdz sirds dziļumiem!" Sociālo tīklu lietotāji sajūsmā par 18. novembra salūtu Ogrē

"Aizkustināja līdz sirds dziļumiem!" Sociālo tīklu lietotāji sajūsmā par 18. novembra salūtu Ogrē
Foto: Ogresfoto.lv
Trešdiena, 19. novembris, 2025 16:29

"Aizkustināja līdz sirds dziļumiem!" Sociālo tīklu lietotāji sajūsmā par 18. novembra salūtu Ogrē

18. novembris – Latvijas dzimšanas diena – arī šogad Ogrē tika svinēta ar īpašu vērienu. Pilsētas iedzīvotāji un viesi varēja baudīt svētku salūtu. Cilvēki sociālajos tīklos, tostarp "Facebook" privātajās grupās, dalījušies iespaidos par redzēto. Apkopojam spilgtākās atsauksmes!

Salūta laikā skanēja Raimonda Paula komponētā dziesma "Manai dzimtenei", kuras vārdu autors ir Jānis Peters. Lūk, kā iedzīvotāji vērtē redzēto

"Patiess prieks par skaisto salūtu!" 

"Kā vienmēr - izcili!"

"Bija ļoti skaists salūts."

"Aizkustināja līdz sirds dziļumiem, pat skatoties video."

"Tiešām bija skaisti. Sen nebiju salūtu klātienē redzējusi. Bērnam arī ļoti patika. Paldies organizatoriem."

"Cik źēl, ka es to visu palaidu garām skatoties televizoru, ko raidīja 1.kanāls. Pārraide bija saistoša, pēc tam noskatījos pārraidi no Brīvības laukuma. Paldies visiem darba rūķiem."

"Salūts bija SUPER! Gan skatāms, gan klausāms!'

"Un sastrēgums 1h garumā bija tā vērts. Jo parasti līdz mājām tiekam 10 min."

"Paldies divām nezināmajām kundzēm krietnos gados, kas stāvēja man līdzās un tik skanīgi skaistās balsīs no visas sirds dziedāja līdzi….”mūžam gaismas pils,kalnā gavilē…”

Valsts svētkos, 18. novembrī, uguņošanu varēja vērot tikai Ventspilī, Jūrmalā un Ogrē.

Ventspilī plkst. 18 Lielajā laukumā notika svinīgais koncerts "Baltas balsis Latvijai", kam sekoja svētku uguņošana, Jūrmalā plkst. 22 svētku uguņošana notika pie Kauguru kultūras nama, bet pie Ogres novada domes ēkas svētku uguņošana sākās plkst. 20.

Tikmēr citviet tika piedāvāti gaismas priekšnesumi. Piemēram, Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, no plkst. 20.10 varēja vērot lāzeru, skaņas un gaismas priekšnesumu ar atkārtojumiem līdz plkst. 23.

