Ir pagājuši divdesmit gadi. Pa šiem gadiem vecāki ir izmēģinājuši dažādas audzināšanas metodes – no Montesori un Valdorfpedagoģijas līdz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātām programmām. Un reti kurš ir bijis mierā ar pusaugu bērna izdarībām.
Aktieris Ainārs Ančevskis ir audzis kopā ar izrādes varoni un tagad var izdzīvot visu plašo dēla, divdesmitgadnieka, audzināšanas spektru jaunajā izrādē, precīzāk sakot, komēdijā “Tētis pēc 20 gadiem”.
Bērnu audzināšana nepārprotami ir visgrūtākā un upurus nesošākā lieta, ko vīrietis savā dzīvē var izdarīt. Taču tā ir viena no tām svarīgajām dzīves sastāvdaļām, kas ir jāpieredz pašam un kuru viņš nemainītu ne pret ko uz visas pasaules. Izrādes iestudējumu veidojis režisors Juris Rijnieks.
Komēdija “Tētis pēc 20 gadiem” būs skatāma 3. februārī kultūras namā “CATA” Cēsīs, 6. februārī Brocēnu Kultūras centrā, 9. februārī teātra namā “Jūras vārti” Ventspilī, 10. februārī Krustpils Kultūras centrā Jēkabpilī, 11. februārī Ādažu Kultūras centrā, 13. februārī kultūras centrā “Siguldas devons”, 16. februārī Jelgavas Kultūras namā, 20. februārī Slampes Kultūras pilī, 23. februārī “Splendid Palace” Rīgā, 2. martā Ogres Kultūras centrā, 5. martā Salaspils Kultūras namā “Rīgava”, 6. martā Valmieras Kultūras centrā, 15. martā Aizkraukles Kultūras centrā un 20. martā Liepājas Olimpiskajā centrā.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Lēcis no gaisa tramvajiņa. Bija interesanti.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Kad piedalies dzemdībās un mazulītis nāk pasaulē.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Ja runājam tieši par teātri, tad labs materiāls. Tāpat labs režisors, kurš zina, ko viņš vēlas. Tad beigās ir gandarījums, un tas ir iedvesmojoši.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Veselīgu ieradumu man nav.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Oi, droši vien tādu ir daudz! Tāds trakākais, ko gan jau atzīmēs daudzi speciālisti, ir kafija no rīta tukšā dūšā un pēc tam kāds smēķis.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Ir viens skaists citāts – ka grūti apmētāt otru ar dubļiem, pašam nesasmērējot rokas.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Ļoti laba grāmata noteikti ir izcilā 20. gadsimta spāņu domātāja, esejista, rakstnieka, dramaturga, dzejnieka, pedagoga Migela de Unamuno “Migla”.
Kādu mūziku klausāties?
Attiecībā uz mūziku laikam nav nekas konkrēts – viss atkarīgs no garastāvokļa. Bet visu cauru gadu es varu klausīties Ziemassvētku mūziku.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Es reiz divu minūšu laikā nopirku auto. Aizbraucu to apskatīties un uzreiz pateicu, ka ņemu. Paldies dievam, mašīna kalpoja ļoti labi.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Vienalga, kurš laiks un kāda vieta, galvenais, lai tur ir mani bērni. Tad viss būs labi.