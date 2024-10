Aktieris Edgars Pujāts: Nepārmet, pirms nepārliecinies par patiesību

“Koncertos netrūks ne pikantu joku iz dzīves, ne sarunu ar publiku, tāpat tiks apspriesta populārā un arī Latvijā labi zināmā dāņu karikatūrista Herlufa Bidstrupa (1912–1988) daiļrade. Savukārt muzikālajai daļai esam izvēlējušies labi zināmo “Dziesmu par zaķiem” no kinofilmas “Briljantu roka”, sirsnīgo dziesmiņu “Ak, Trīnīt, manu sirdspuķīt”, kuru savulaik izpildīja leģendārais aktieris Ēvalds Valters, dziesmu “Kur ir mana lidmašīna” no grupas “Prāta vētra” repertuāra, dziesmas no “Čikāgas piecīšu” daiļrades – “Trīs vecenītes” un “Kurpniekzeļļi”. Skanēs arī dziesmiņa “Nauda” no brāļu Laivinieku repertuāra un daudzas citas,” pirms gaidāmajiem koncertiem atklāj aktieris Edgars Pujāts.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?

Siguldā izlēcu ar gumiju no gaisa vagoniņa, lai gan man ir paniskas bailes no augstuma. Šī atrakcija bija sievas dāvana jubilejā.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?

Meitiņas Elodias Greisas piedzimšana pirms trim gadiem. Tas notika mājas apstākļos.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Ģimene.

Jūsu veselīgie ieradumi?

Ziemas peldes.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Smēķēšana, kuru cenšos atmest.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?

Neliekuļo un nebaumo. Nepārmet, pirms nepārliecinies par patiesību.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?

Pārlasīt Kārļa Skalbes pasakas.

Kādu mūziku klausāties?

To izrāžu un koncertu mūziku, kuros pašam jādzied. Reizēm – dziesminieka Valda Atāla dziesmas.

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?

Metināmais aparāts.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Šodien, šeit un tagad...