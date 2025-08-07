Aktieris Lauris Subatnieks: Jau gadiem vairs nepaļaujos uz iedvesmu

Izrādē piedalās arī viņa kolēģi Kristīne Nevarauska, Normunds Laizāns, Evija Krūze, Kaspars Zāle un Indra Burkovska.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Apzināti neko ekstrēmu neesmu darījis; varbūt tikai pēc kāda notikuma esmu sapratis, ka tas bijis ļoti ekstremāli. Pats ekstremālākais notikums laikam bija 90. gadu beigās, pēc vidusskolas, kad reiz sēdos mašīnā, kuras šoferis izrādījās piedzēries. Tas tiešām bija stulbi, un tā vairs nekad nedaru un nedarīšu.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Nebūšu oriģināls: viens no aizkustinošākajiem mirkļiem dzīvē, ko esmu piedzīvojis, bija mana dēla Sebastiana piedzimšana. Otrs aizkustinošākais brīdis, protams, bija kāzas ar manu mīļoto sievieti Lindu.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Kā mums mācīja režisors Kārlis Auškāps, ja septiņos sākas izrāde, nav nozīmes tam, vai kādam ir vai nav iedvesma, – ej un strādā! Tā arī daru, jo gadiem jau vairs nepaļaujos uz iedvesmu. Atbildot godīgi uz šo jautājumu: darbam mani visvairāk iedvesmo atlīdzība – nauda.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Cenšos būt aktīvs; arī mana aktiera profesija liek daudz kustēties. Vēl viens pozitīvs ieradums: es no rītiem vingroju.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Saldumi un smēķēšana.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Tā, kuru esmu iemācījies no vecāsmammas, tāds zelta likums, kurš man nāk līdzi dzīvē un kuru ievēroju: nedari otram to, kas pašam nepatīk.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Juvāla Noasa Harari “Sapiensi. Cilvēces īsā vēsture” – par to, kas pasaulē notiek un kā viss ir noticis. Lai nerastos visādas jocīgas idejas, es tiešām visiem ieteiktu to izlasīt.
Kādu mūziku klausāties?
Man nav īpašu pretenziju pret kādu mūzikas žanru, klausos faktiski visu. Lielākoties esmu radio klausītājs – kāda mūzika tur skan, tādu arī klausos.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Kopš parādījusies kādas Āzijas valsts aplikācija, kur visu ko var nopirkt, atzīšos: kad tur iepērkos un saņemu pirkumus, saprotu, ka, tikai spontānas iegribas vadīts, esmu sapircies dikti daudz dažādās Āzijas valstīs ražotus un nepraktiskus – būsim godīgi – mēslus.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Atkal nebūšu oriģināls: šī ir vieta un laiks, kurā gribu dzīvot un kurā, par laimi, es arī dzīvoju.