Ceturtdiena, 27. janvāris, 2022 12:05

Aktieris un režisors Jānis Kaijaks: Dauzījos, kamēr atradu teātri - tas paņēma uz mūžu

Ceturtdiena, 27. janvāris, 2022 12:05

"Tā kā man bija automātiski jāapgūst kora diriģēšana un, ja neko nenojauktu, tālāk jāiet šis ceļš, sapratu, ka tas nav tas, ko es vēlos. Bija arī tas dullais laiks - gribējās kaut ko citu. Tā es mētājos un dauzījos, kamēr atradu teātri, un tas izrādījās tas, kas mani paņēma uz visu mūžu," savus skolas gadus, kuriem bijusi visai cieša saistība ar mūziku, šodien atminas Ogres pilsētas teātra mākslinieciskais vadītājs, aktieris un arī mūziķis Jānis Kaijaks, ar kuru raidījumā "Mana mūzika" sarunājamies par teātri un mūziku teātra izrādēm, par opereti un kopīgajiem iestudējumiem ar tēvu, diriģentu Jāni Kaijaku senioru.

Savulaik viņš bijis Latvijas Nacionālā teātra aktieris un arī producents. 70. gados kopā ar kolēģiem Voldemāru Šoriņu, Zigurdu Neimani un aktrisi Gitu Vāgenheimu aktieru ansamblī sagatavojis mūzikas un dzejas programmu "Klavierkoncerts", kurai par iedvesmu kļuva Ojāra Vācieša dzeja. Šajā izrādē skanēja apjomīgs paša Jāņa Kaijaka sacerēts skaņdarbs.

Režijā viņš sācis darboties jau kopš 1992. gada. Stažējies pie režisora Arkādija Kaca, kā asistents strādājis pie Alfrēda Jaunušana, Mihaila Kublinska, Edmunda Freiberga Māras Ķimeles un citiem, piedalījies dažādās meistarklasēs festivālos. Iestudējis teātra izrādes, operetes, arī operas, sadarbojies ar vairākiem Latvijas teātriem, toskait Liepājas teātri, Daugavpils teātri un citiem, bijis Rīgas muzikālā teātra mākslinieciskais vadītājs, bet kopš 1998. gada ir Ogres teātra režisors, kopš 2007. gada – šī teātra mākslinieciskais vadītājs.

Jāņa Kaijaka mūzikas izvēle:
DŽ. Pergolēzi – koris no Stabat Mater / Rīgas Doma zēnu koris, Collegium Musicum Riga, Mārtiņš Klišāns
V. A. Mocarts – Serenāde no operas "Dons Žuans" / Tomass Alens, Londonas filharmoniķi, Bernards Haitinks
Johans Štrauss – Safi ārija no operetes "Čigānu barons" / Maija Kovaļevska, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Andris Nelsons
Arvo Perts – Da pacem / Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava
Alfrēds Šnitke – melodija no kinofilmas Сказка странствий / Berlīnes Radio simfoniskais orķestris, Franks Štrobels
Imants Kalniņš – "Es esmu bagāts" / Pauls Butkēvičs, instrumentālais ansamblis
Imants Kalniņš – mūzika teātra izrādei "Princis un ubaga zēns" / Dace Bonāte, Jānis Kaijaks
Jānis Kaijaks – "Dziesma" no muzikālā uzveduma "Klavierkoncerts" / Jānis Kaijaks
Arnis Mednis – fināla dziesma "Gribu kā bērns vēl just" no izrādes "Pepija" / Latvijas Nacionālā teātra izrādes aktieru trupa
Asturs Pjacolla – Libertango / Ksenija Sidorova & Hauser, Zagrebas filharmoniskais orķestris, Ivo Lipanovics
The Beatles – All you need is Love
Antonio Vivaldi – III daļa koncertam "Ziema" no koncertu cikla "Gadalaiki" / Vineta Sareika, Guna Šnē, Reinuts Teps, Sinfonietta Rīga, Normunds Šnē

Radio Klasika raidījums "Mana mūzika" šeit:

