Savulaik viņš bijis Latvijas Nacionālā teātra aktieris un arī producents. 70. gados kopā ar kolēģiem Voldemāru Šoriņu, Zigurdu Neimani un aktrisi Gitu Vāgenheimu aktieru ansamblī sagatavojis mūzikas un dzejas programmu "Klavierkoncerts", kurai par iedvesmu kļuva Ojāra Vācieša dzeja. Šajā izrādē skanēja apjomīgs paša Jāņa Kaijaka sacerēts skaņdarbs.
Režijā viņš sācis darboties jau kopš 1992. gada. Stažējies pie režisora Arkādija Kaca, kā asistents strādājis pie Alfrēda Jaunušana, Mihaila Kublinska, Edmunda Freiberga Māras Ķimeles un citiem, piedalījies dažādās meistarklasēs festivālos. Iestudējis teātra izrādes, operetes, arī operas, sadarbojies ar vairākiem Latvijas teātriem, toskait Liepājas teātri, Daugavpils teātri un citiem, bijis Rīgas muzikālā teātra mākslinieciskais vadītājs, bet kopš 1998. gada ir Ogres teātra režisors, kopš 2007. gada – šī teātra mākslinieciskais vadītājs.
Jāņa Kaijaka mūzikas izvēle:
DŽ. Pergolēzi – koris no Stabat Mater / Rīgas Doma zēnu koris, Collegium Musicum Riga, Mārtiņš Klišāns
V. A. Mocarts – Serenāde no operas "Dons Žuans" / Tomass Alens, Londonas filharmoniķi, Bernards Haitinks
Johans Štrauss – Safi ārija no operetes "Čigānu barons" / Maija Kovaļevska, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Andris Nelsons
Arvo Perts – Da pacem / Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava
Alfrēds Šnitke – melodija no kinofilmas Сказка странствий / Berlīnes Radio simfoniskais orķestris, Franks Štrobels
Imants Kalniņš – "Es esmu bagāts" / Pauls Butkēvičs, instrumentālais ansamblis
Imants Kalniņš – mūzika teātra izrādei "Princis un ubaga zēns" / Dace Bonāte, Jānis Kaijaks
Jānis Kaijaks – "Dziesma" no muzikālā uzveduma "Klavierkoncerts" / Jānis Kaijaks
Arnis Mednis – fināla dziesma "Gribu kā bērns vēl just" no izrādes "Pepija" / Latvijas Nacionālā teātra izrādes aktieru trupa
Asturs Pjacolla – Libertango / Ksenija Sidorova & Hauser, Zagrebas filharmoniskais orķestris, Ivo Lipanovics
The Beatles – All you need is Love
Antonio Vivaldi – III daļa koncertam "Ziema" no koncertu cikla "Gadalaiki" / Vineta Sareika, Guna Šnē, Reinuts Teps, Sinfonietta Rīga, Normunds Šnē
