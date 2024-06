Aktrise Ilze Pukinska: Esmu nepraktisku pirkumu karaliene

“Izrāde “Meklē mani papardēs” ir jestrs gabals par to, kā sievas mēģina apkarot krogus un kā viņām šajā cīņā sokas. Arī par sievietes un vīrieša mijiedarbību – kā mēs veidojam attiecības un kā caur viltīgām izdarībām mēģinām pasargāt otru no kļūdainas izvēles, turklāt tajā skanēs Ivara Vīgnera dziesmas no daudzām leģendārām izrādēm,” par gaidāmo izrādi stāsta aktrise.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?

Spēlējusi teātri un braukusi vētrā ar jahtu.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?

Manas meitas Margaretas Māras Cilinskas piedzimšana.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Labs lugas materiāls un labs režisors.

Jūsu veselīgie ieradumi?

Ticība cilvēkiem.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Arī ticība cilvēkiem.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?

Ar laiku viss pāriet.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?

Grāmata – Gabriela Garsijas Markesa “Simts vientulības gadu”, filma – no nesen redzētajām es noteikti ieteiktu noskatīties režisora Kristofera Nolana filmu “Openheimers”.

Kādu mūziku klausāties?

Šobrīd klausos Billiju Ailišu (Billie Eilish) un Ivara Vīgnera dziesmas – tās, kuras skanēs mūsu jaunajā koncertuzvedumā “Meklē mani papardēs”.

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?

Spontānākais pirkums: ātri pieņemot lēmumu, nopirku lidmašīnas biļeti uz vietu, par kuru neko nezināju. Runājot par nepraktiskiem pirkumiem – patiesībā es esmu nepraktisku pirkumu karaliene. (Smejas.)

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Es gribētu dzīvot vietā un laikā, kur nav kara. Varbūt tā varētu būt Francija vai Itālija pēckara periodā.