Izrāde vēstīs par 17. gadsimta vācu komponistu un vijolnieku Johanu Fišeru, kurš, meklējot iedvesmu Baltijas zemēs, dodas ceļā cauri Jelgavai un Rīgai. Vēsturiskais motīvs kļūst pamats mūsdienīgam stāstam par mākslinieka ceļu, piederības meklējumiem, atmiņu, iedvesmu un vēlmi atstāt aiz sevis nemainīgas vērtības.
“Johana Fišera dzīvesstāsts šajā iestudējumā savijas ar mūsdienu cilvēka pieredzi, bet baroka mūzika un vizuālais teātris kļūst par valodu, kurā šis stāsts tiek izstāstīts,” pauž izrādes veidotāji.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē bobsleja divniekā nobraukusi lejā pa trasi.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē…
Man ir trīs visaizkustinošākie brīži – kad pirmo reizi man iedeva rokās mūsu tikko dzimušos bērnus.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Darbam mani iedvesmo interesanta ideja, laba komanda un iespēja sevi profesionāli attīstīt.
Kas ir jūsu veselīgie ieradumi?
Uzturēt sevi labā formā visos iespējamos veidos.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Ja teikšu, ka man sliktu ieradumu nav, es melotu, taču melot man nepatīk un negribu, tāpēc atstāšu atbildi lasītājam. Man patīk latviešu sakāmvārds – nedari otram to, ko negribi, lai dara tev... Man gribas ticēt, ka sliktu ieradumu cilvēkiem nav. Katram jau ir sava mēraukla, kas ir vai nav slikti, vai labi...
Kāda ir vērtīgākā dzīves laikā gūtā atziņa?
Ieklausīties cilvēkos – tā ir vieglāk viņus izprast, dzirdēt pasauli sev apkārt.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu redzēt, izlasīt citiem?
Ir grūti ieteikt kādu grāmatu vai filmu, jo katram cilvēkam ir savas intereses un vērtību mēraukla, tāpēc ko ieteikt ir liela atbildība... Taču lasīt man ļoti patīk, un kino skatīties arī. Lasu daudz un dažādu literatūru, man patīk izprast rakstnieka domāšanas veidu; pat ja man grāmata iesākumā nepatīk, mēģinu to turpināt lasīt līdz simtajai lappusei, ja vēl joprojām nelasās, tad gan vairs netērēju laiku un lieku nost. Bibliotēkā ir tik daudz literatūras, tur noteikti var atrast sev piemērotāko.
Kādu mūziku klausāties?
Mūziku klausos ļoti dažādu, lai izprastu, kāda man patīk vai nepatīk, bet ir bijis tā, ka mūzika, kas man nav patikusi, ir raisījusi manī ļoti vērtīgas pārdomas vai ierosinājusi labu ideju.
Kāds ir jūsu spontānākais vai nepraktiskākais pirkums?
Jebkuri abonementi uz sporta nodarbībām, solārijiem u.tml.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Šeit un tagad. Domāju, tam, kurā vietā un kādā laikā mēs esam nonākuši, ienākuši šajā pasaulē, nolikti uz zemes – visam ir sava nozīme, jēga, to saprast, mēģināt izprast, izzināt. Kā būtu, ja būtu – tas lai paliek Staņislavska ziņā...