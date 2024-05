Andris Dambis: Esmu auto inženieris kopš bērnudārza

Andris Dambis ar Ogres apkārtni ir saistīts jau visu savu mūžu. Viņš ir bijušais rallija braucējs, kā arī vairāku elektroautomobiļu kompāniju inženieris un dibinātājs. Jau 2012. gadā A. Dambis izveidoja elektroautomašīnu Dakaras rallijam, kas kļuva par pirmo šāda veida auto, kas finišēja šajās sacensībā. Šobrīd inženieris specializējas elektrisko mikroautobusu ražošanā, kurus var sastapt gan Latvijas, gan Eiropas ceļos.

Dzīvo Ķegumā jau "100 gadus"

Kā vienu no Ogresgala pagasta uzņēmējdarbības priekšrocībām Andris Dambis min tā atrašanās vietu: "Te viss ir mierīgi un omulīgi - apkārt ganās govis, putni čivina, un līdz Daugavai nav nemaz tālu." Inženieris piebilst, ka izmaksas šeit ir zemākas nekā Rīgā, bet nokļūšana līdz galvaspilsētai neaizņem ilgu laiku.

"Ogres novads ir lieliska vieta uzņēmuma attīstībai, protams, ja ir apņēmība un griba rīkoties. Mums [Ogres novadā] ir daudz veiksmīgu uzņēmēju visdažādākajās nozarēs," norāda A. Dambis.

Sadarbība ar Ogres novada pašvaldību uzņēmējam ir bijusi sekmīga: "Par pašvaldības atbalstu varu teikt tikai labus vārdus - vēsturiski tā ir bijusi ļoti pretimnākoša un atsaucīga."

Jau bērnudārzā zināju, ka gribu būvēt mašīnas

Inženieris par savu karjeras izvēli stāsta: "Man viss bija skaidrs jau bērnudārzā - es būvēšu automašīnas. Skolā gatavoju dažādus modeļus, bet pēc tās uzreiz iestājos augstskolā un kļuvu par auto inženieri. Man vienmēr bija skaidrs, ka tas ir mans aicinājums, un es ar to nodarbojos ar lielu prieku. Var teikt, ka par auto inženieri esmu kļuvis jau sešu gadu vecumā. Pēdējos trīsdesmit gadus Ciemupē ražojam dažāda veida automašīnas, galvenokārt sporta auto. Esam uzbūvējuši ievērojamu skaitu rallija automašīnu, kas arī bija mūsu specialitāte. Laika gaitā, pateicoties prasmei radīt pasaules līmeņa sporta auto, mēs pievērsāmies arī ielu automašīnu ražošanai."

Ciemupē ražo elektriskos mikroautobusus eksportam

Nesenā autobusu degšana Ogrē dažiem iedzīvotājiem radījusi bažas par pārvietošanos ar elektroautobusiem. Tomēr Andris Dambis uzsver, ka visi ekspluatācijā nodotie autobusi ir rūpīgi pārbaudīti un droši: "Neviens elektroautobuss netiek laists uz ceļiem un reģistrēts bez atbilstošām pārbaudēm. Kļūdas protams var gadīties, bet jāņem vērā, ka elektroauto joprojām ir salīdzinoši jauna tehnoloģija, tāpēc par tiem tiek vairāk runāts. Pats ikdienā braucu ar elektroauto un jūtos pilnīgi droši."

Andris Dambis ir galvenais inženieris uzņēmumā "Electrify", kas specializējas elektromikroautobusu pārbūvē. Šobrīd Latvijas ceļos jau kursē vairāk nekā 30 šādi autobusi.

"Ideja par elektrisko mikroautobusu ražošanu radās pirms 5 gadiem. Šīs automašīnas pa Latvijas ceļiem nobraukušas jau vairākus tūkstošus kilometru. Mūsu komandai ir liela pieredze automašīnu projektēšanā, pēdējos desmit gadus fokusējoties tieši uz elektroauto ražošanu. Tomēr attīstības process joprojām turpinās. Kad mikroautobuss ir uzprojektēts un uzbūvēts pirmais eksemplārs, tālākai pilnveidošanai vairs nav tik daudz iespēju. Attīstība notiek galvenokārt pielāgojoties katra klienta individuālajām vajadzībām, kas katru reizi prasa praktiski no jauna veikt visu projektēšanu. Tiklīdz būs pieejams pietiekami plašs dažādu modeļu klāsts, ražošanas process ievērojami paātrināsies. Mūsu mērķis ir ražot simts autobusus gadā. Tomēr, ņemot vērā, ka vienlaikus nodarbojamies ar zinātnisko pētniecību, inovācijām un eksperimentālu izstrādi, šobrīd to īstenot nav pilnībā iespējams.

Eiropā, īpaši Skandināvijā, ir liela interese par šāda veida mikroautobusiem. Šogad plānojam piegādāt trīs elektroautobusus klientiem Norvēģijā. Lielās rūpnīcas, kā "Mercedes", neražo mikroautobusus konfigurācijā, kas atbilst pilsētas satiksmes vajadzībām. Tāpēc uzņēmumu, kas nodarbojas ar šāda veida mikroautobusu pielāgošanu un pārbūvi regulāriem pasažieru vai skolēnu pārvadājumiem pilsētas apstākļos, nav daudz. Šobrīd Eiropā, iespējams, ir aptuveni desmit šādu elektrisko mikroautobusu ražotāju," stāsta inženieris.

Elektroautomobīļu utilizācijas iespējas pastāv!

Pēdējos gados, elektroautomobiļiem gūstot arvien lielāku popularitāti, iedzīvotājiem joprojām trūkst informācijas par to, kā un vai ir iespējams utilizēt šīs automašīnas un to akumulatorus. Inženieris skaidro, ka risinājumi pastāv, taču Latvijā par tiem informācijas ir maz: "Telefonos un datoros iebūvēti akumulatori, kuru ietilpība laika gaitā samazinās, un tie ir jānomaina. Ar elektroautomobiļiem ir tieši tāpat. Kad akumulators vairs nespēj nodrošināt pietiekamu veiktspēju, piemēram, elektroautomobiļa nobraukums samazinās no 200 km uz 100 km, to nepieciešams nodot stacionārā utilizācijas punktā. Pēc tam nodotais akumulators var tikt izmantots vēja ģeneratoros vai saules baterijās, bet, ja tā kalpošanas laiks ir beidzies un tas ir degradējies, to pārstrādā jaunā akumulatorā. Vecā akumulatora pārstrāde ir daudz izdevīgāka nekā visa ražošanas procesa sākšana no jauna. Vecie akumulatori netiek izmesti poligonos, jo tie ir pārāk vērtīgi," smejas A. Dambis.

Pašlaik pasaulē nav daudz rūpnīcu, kas specializējas šāda veida akumulatoru pārstrādē, jo tie ir salīdzinoši jauni. Tomēr, elektroautomobiļiem kļūstot arvien populārākiem, rūpnīcu skaits varētu palielināties, jo tas ir ienesīgs bizness, atgādina uzņēmējs.

Daži eksperti pauž bažas, ka Ķīna nākotnē varētu pārņemt elektroautomobiļu tirgu Eiropā. A. Dambis uz šo apgalvojumu atbild noliedzoši: "Eiropas tirgus Ķīnai nav prioritāte, jo pašai valstij ir liels iedzīvotāju skaits un plašs iekšzemes tirgus. Ķīna varētu un pašlaik arī apmierina savu iekšējo pieprasījumu, un pārpalikumu eksportē."

Nākotnē uz ceļiem kursēs visu veidu automašīnas

Eiropas Parlaments pagājušajā gadā pieņēma lēmumu par jaunu oglekļa emisijas radošu automašīnu pārdošanas aizliegumu no 2035. gada. Šī aizlieguma mērķis ir panākt atteikšanos no benzīna un dīzeļautomašīnām līdz 2050. gadam. Inženieris un mehāniķis uzskata, ka automašīnu ražošanā tik radikālas pārmaiņas nav iespējamas, un nākotnē uz ceļiem kursēs gan benzīna, gan dīzeļautomašīnas, gan elektroautomobiļi, gan ūdeņraža automašīnas: "Visas automašīnas kopīgi pārvietosies pa ceļiem, un katrs autovadītājs varēs izvēlēties sev piemērotāko variantu. Automašīnu attīstība turpinās jau 200 gadus, un šobrīd vērojam vienu no vēstures posmiem, kad benzīna automašīnas nomaina elektroautomobiļi. Neapšaubāmi, ir jāvirzās uz elektroautomobiļu plašāku ieviešanu. Galvenā elektroautomobiļu priekšrocība ir vides piesārņojuma samazināšana vietās, kur tie tiek izmantoti. Piemēram, Ķegumā ir tīrs gaiss, bet, dodoties uz Rīgu, Ķīnu vai citu lielpilsētu, uzreiz var sajust atšķirību gaisa kvalitātē. Pat braucot no Ciemupes uz Rīgu un atverot automašīnas logu, var just, ka Rīgā gaiss ir piesārņotāks."

Dari to, ko sirds vēlas!

Pie manis bieži nāk jaunieši, kas meklē padomu par nākotnes karjeras izvēli. Viņi apsver iespēju kļūt par IT speciālistiem, mārketinga speciālistiem vai vienkārši nodarboties ar to, kas viņiem visvairāk patīk - automašīnām. Izvēle var būt sarežģīta, un tas ir pilnīgi normāli. Svarīgākais ir sekot savai sirdij un darīt to, kas sniedz gandarījumu. Varbūt kādā brīdī kāda no nodarbēm vairs nebūs aktuāla, un gribēsies izmēģināt ko jaunu - adīt, lasīt grāmatas vai makšķerēt. Nevajag baidīties! Galvenais ir ieklausīties sevī un sekot savai sirdsapziņai, atgādina Andris Dambis.