Taču nekas nevar mūs attaisnot pašu neizdarībā, it īpaši tad, kad negadījums jau noticis. Statistika kliedz: gads tikko sācies, un jau 6 bojāgājušie! Traģiska avārija ar trim bojāgājušajiem Tukuma novadā notikusi, vieglajam auto iebraucot pretējā joslā un saduroties ar kravas transportlīdzekli, liecina Valsts policijas rīcībā esošā informācija. Pēc sākotnējās situācijas novērtēšanas vieglās automašīnas vadītājs nav ticis galā ar transportlīdzekļa vadību, iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā, kur izraisījis sadursmi ar pretim braucošo “Volvo” kravas automašīnu. Pēc tam notika sadursme ar vēl trīs automašīnām. Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess. Rādās, ka dažiem nav gadījies pamanīt, ka ziema pilnā spēkā un tad darbojas vairāki rakstīti un nerakstīti likumi, noteikumi, kuri jāpilda ar īpašu vērību.
Jau sen ielāgoju sena drauga, profesionāla šofera, trāpīgās pamācības ziemai. Dažam labam paviršam braucējam gadoties tā: iekams ziemā nav nācies pārbīties gluži stīvam, viņš turpina braukt kā vasarā. Par stūrēšanu krietnajam stūres meistaram arī savs sakāmais. Bez citām pamācībām svarīgi esot stūrēt ar rokām, galvu un dibenu. Jo? Ar muguras lejas daļu un dibenu (ja patrenējas) braucējs jūt, kā autiņš turas uz ceļa, cik gluds vai negluds ir ceļa segums, kā mašīna līkumos pielīp ceļa segumam, cik līgans un drošs tāds brauciens un kā pareizi jābremzē.
Vēl viens stāstāmais man bija pārsteigums. Redz, kur ceļa virsma ir ovāla, svētdienas braucējs stūrē pa ceļa muguru, bet tas ir riskanti, jo sānslīdes gadījumā tā notiks ar ieskrējienu, bet ceļa apmalīte diez vai auto spēs noturēt uz ceļa. Ko darīt? Labāk braukt lēnāk un teju gar pašu ceļa malu. Protams, visam vajadzīgas zināšanas, prasmes un iemaņas, bet ir vismaz 9 drošības nosacījumu saraksts.
- No rīta piecelies agrāk, lai notīrītu no auto sniegu un ledu un pārliecinātos, ka mašīnu var iedarbināt. Izbrauc laikus, lai nebūtu lieki jāuztraucas par kavēšanos tāpēc, ka ir sastrēgumi vai citas negaidītas situācijas uz ceļa.
- Rokas uz stūres turi pareizi! Iedomājies, ka stūre ir pulksteņa ciparnīca, un rokas novieto uz pulksten deviņiem un trijiem.
- Novērtē ceļa reljefu, segumu, izvēlies piemērotu ātrumu! Ja brauksi lēnāk, tev būs lielāka iespēja savu auto kontrolēt arī tad, kad jutīsi sānslīdi. Lietpratēji brīdina, ka ziemā ir ceļa posmi, kur 40–50 km stundā jau ir liels ātrums.
- Sajūti ceļu! Ja rodas aizdomas, ka ar ceļa segumu kaut kas nav tā, kā vajadzētu būt, atrodi taisnu posmu, kur nav gājēju un citu auto, pārbaudi, kā tavs auto uzvedas manevrējot un bremzējot.
- Ziemā bremzēšanas ceļš ir ievērojami garāks, tāpēc nedrīkst bremzēt pēdējā brīdī. Ja ir atkala vai aizdomas, ka uz ceļa melnais ledus, bremzē ar motoru – pakāpeniski pārslēdzot zemākā pārnesumā. Tomēr šādi var darīt tikai tad, ja ir pietiekami liela distances rezerve. Ja auto ir aprīkots ar bremžu sistēmu ABS, tā sāks darboties automātiski, ja automašīna zaudēs saķeri, tomēr 100% uz to paļauties nevar! ABS neizdarīs darbu tavā vietā, tikai palīdzēs. Ja tavam auto ABS nav, tad kritiskā situācijā bremzē kā pulsējot – spaidi bremžu pedāli ar īsiem, aprautiem impulsiem.
- Brauc plūstoši, līgani! Ātrumu uzņem pakāpeniski! Nebremzē strauji! Negrozi lieki stūri! Pirms veikt pagriezienu, jau laikus samazini ātrumu, pārslēdz zemākā pārnesumā. Līkumu izņem vienmērīgi un iespējami mazākā rādiusā.
- Ievēro braukšanas distanci! Palielini distanci no priekšā braucošā auto: jo sliktāks ceļa segums un laikapstākļi, jo lielākai jābūt distancei.
- Uzmanies no bīstamām vietām! Visur, kur auto bieži bremzē un uzņem ātrumu, brauktuve parasti jau noslidināta, piemēram, pirms krustojumiem, gājēju pārejām, ieskriešanās un paātrinājuma joslās, sabiedriskā transporta pieturās. Īpaši bīstami ir tilti, ceļu pārvadi, meža ceļi, jo tur uz brauktuves var veidoties ledus kārtiņa.
- Ja auto tomēr saslīd, saglabā mieru, elpo dziļi, turi rokas uz stūres un koncentrējies uz ceļu, izvairies no straujām kustībām. Nemainot roku pozīciju, laideni un vienlaikus ātri pagriez stūri sānslīdes virzienā. Taču nedari to par daudz strauji: pārāk liels pagrieziena leņķis var radīt sānslīdi pretējā virzienā.
Tā tikai teorija, kas pārbaudīta arī praksē, taču situācijas var būt bezgala dažādas. Pamācības, kas folklorizējušās, paliek nemainīgas. Pirmā – lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Otrā – gudrs mācās no citu kļūdām, muļķis pat no savējām ne…