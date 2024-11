Andris Upenieks: Kā, novācot nelāgo, nezaudēt veselo saprātu... Andris Upenieks

Nogāžot ideoloģisko, militāri agresīvo, okupāciju slavinošo skulptūru ansambli Pārdaugavā, liela daļa sabiedrības uzgavilēja un sajuta atvieglojumu plecos – kā pēc ilgi ciestas un smagas pāridarījuma nastas. Par to, ka jāatbrīvojas no pagātnes ļaunajiem rēgiem, šķiet, neviens mūsu valstij lojāls cilvēks nešaubās. Tāpat kā diez vai gribētos piedzīvot to, ka pieminekļi pazudīs, bet līdz kaulu smadzenēm iezīstā, granītā iekaltā ideoloģija nezudīs, gluži otrādi, nav izslēgts, ka šur tur tā iegūs otro elpu.