Nupat atkal «garīgais iepriecinājums»: «Dienā» raksts par iecerētajām likuma izmaiņām, kas paredz, ka nepilngadīgos vairs nesodīs kriminālā kārtā, ja pieķers par narkotiku lietošanu. Tātad līdz tam, kad pulkstenis sitīs – 18 gadus, šņauciet, pīpējiet, durstieties droši! Tikmēr tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), kas esot likuma izmaiņu autore, skaidro, ka grozījumi nebūšot ne «zaļā gaisma», ne bezmaksas festivāla aproce ar uzrakstu «Lietojiet, cik tīk!». Nē, nē – tas esot tikai maigs un rūpīgs mēģinājums pasargāt jauniešu reputāciju. Kas tas ir? Murgs! Tā, it kā reputācija būtu cēlonis, bet narkotiku lietošana sliktās reputācijas sekas. Ko tur! Ja par visu cēloņu cēloni rādās banālā atziņa, ka zivs pūst no galvas… Nu, pagaidām tas ir tikai grozījumu projekts.
Sava krekla tuvība ar savu miesu «rullē»
Domburs «Kas notiek Latvijā?» reizēm pagrābj pamatīgi un dziļi: «No 149,4 miljoniem līdz 245,8 miljoniem eiro – tā septiņos gados pieaugusi summa, kas valsts budžetā pamatfunkciju nodrošināšanai atvēlēta piemaksām, prēmijām un naudas balvām ministrijās un citās valsts iestādēs. Valdības lēmumi par nākamā gada budžetu neparedz būtisku šo izdevumu samazinājumu, aprobežojoties ar novērtējuma prēmiju mazināšanu, turklāt arī tas pamatā atlikts uz 2027. gadu, nemazinot «vienlīdzīgumu» starp dažādas «turības» iestādēm. Raidījuma «Kas notiek Latvijā?» rīcībā esošā informācija liecina, ka līdz valdības galdam līdz šim nonākusi vien neliela daļa no valdošās koalīcijas apspriedēs aizvadītajā vasarā izskatītajiem priekšlikumiem, kas paredzēja gan būtisku piemaksu apjoma mazināšanu, gan atteikšanos no naudas balvām.»
Kāds gudrs vīrs komentāros licis lietā vienkāršu aritmētiku: ar šiem prēmiju, naudas balvu miljoniem pietiktu kādu 700 mazo skolu skolotāju algām… Bet nabaga cilvēkbērnam un viņa vecākiem baksta ar pirkstu acī, ka mazajās lauku skolās bērns dižajiem «budžeta taupītājiem» izmaksā 3500 eiro gadā, bet pilsētā krietni mazāk! Nu un? Kāda paliek lauku bērna vienīgā privilēģija atšķirībā no pilsētnieka, kam pieejams teju viss no izglītības piedāvājuma?
Nu lai tiek pilsētniekam! Vai tad žēl? Bet lauku bērnam tāpēc nav jāatņem svaigs gaiss un skola tuvāk mājām! Nerunājot par morāli, kas visu mēra naudā! Es esmu kopā ar tevi, mazais puisīti, kam jāceļas agri agri, lai cauri mežam tiktu līdz tai vietai, kur jāgaida skolas busiņš – vai snieg, vai līst. Arī tad, kad mazā dvēselīte gudro, cik tie stāsti par vilkiem un lāčiem īsti, cik izdomāti. No savas bērnības atceros: kad līdz lielajam ceļam bija jāiet kilometrs cauri mežam, kabatā nēsāju mazu saliekamo nazīti, naivi domādams, ka tas kāds drošinājums…
Apnicīgās Vērša un Jupitera tiesības
Var arī vienkāršāk: kas atļauts Ministru prezidentei Evikai Siliņai, nav atļaut katoļu priesterim Antonam no Latgales pierobežas. Armanda Pučes vadītie «Stop kadri» smejas un zviedz! Protams, svētceļojums ir svēta lieta. Tālab – kas ir svētceļojums? «Tie ir Dieva meklējumi, ilgas pēc atjaunotas dzīves. Acīmredzot budžeta pieņemšanas laikā Evikai tas bija nepieciešams. Un tad kā var tikt uz turieni? Saņemot ielūgumus! Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs ir iedevis ielūgumu, tāpēc Evikai tas bija komandējums!» ironizē Puče. Satversmes 99. pants gan stāsta, ka baznīca no valsts ir šķirti, ka reliģijai nav privilēģiju politiskajā vai juridiskajā sistēmā. «Bet, ja sirds velk uz Vatikāna pusi, tad tas ir kaut kas cits. Diplomātiskās attiecības mums ar Svēto Krēslu ir no 1921. gada. Kāds ir saskaitījis – simtgade tiek svinēta jau vairākus gadus šajā sakarā. Bet nekas. Tā var būt!» atkal smejas žurnālists.
Latvijas vēstniece pie Svētā Krēsla ir Elita Kuzma – pieredzējusi diplomāte, «viņai ir saistības ar Svēto Krēslu, tāpēc viņa ir svētīta arī algu sarakstā. Lūk, kāda svētība! Gada griezumā 56 000 eiro, pabalstos sakrituši 80 000, bet kopā svētība ir 137 000 eiro liela». Pārsteigums? Tak nē! Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa no kristīgā svētuma neatpaliek itin laicīgi! Viņai 146 269,23 eiro, tostarp 113,3 tūkstoši ministrijā un 32,9 tūkstoši Attīstības finanšu institūcijā «Altum»… Sēta izgāzusies jau sen.