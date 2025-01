Andris Upenieks: Ko gribētu, ko ne... Andris Upenieks

Varam jau deklamēt Raini, ka mēs “lieli tik, cik mūsu griba”, diemžēl mūsu griba nespēj mainīt to, ko nespējam mainīt. Tālab joprojām spēkā atskārsme, kas labi noder kā vēlējums jaunajam gadam: nežēlot spēkus tam, ko spējam mainīt, saglabāt vēsu prātu, lai samierinātos ar to, ko nespējam mainīt, un nepazaudēt gudrību, kas spēj atšķirt pirmo no otrā.