Eiforija pārņēma Budapeštu un citas Ungārijas pilsētas pēc tam, kad svētdienas vakarā kļuva zināms, ka parlamenta vēlēšanās ir uzvarējusi opozīcijas partija “Tisza” ar Pēteru Maģaru priekšgalā. Tas nozīmē beigas 16 gadus ilgušajai nacionālkonservatīvās partijas “Fidesz” un Viktora Orbāna valdīšanai. Daudzi ungāri cer, ka varas maiņa nesīs arī pozitīvas pārmaiņas valstī. Ungārijā noslēdzies vēsturisks posms. Kā ziņo no malu malām, process aizvadīts bez pārkāpumiem un rezultāts ir nepielūdzams – Orbāna un “Fidesz” varas privilēģija ir galā. Pētera Maģara partija “Tisza” ir guvusi pārliecinošu uzvaru. Simboliski patīkams ir Maģara uzvārda tulkojums, ko skaidro arī populārais “Tēzaurs”: Maģāri, daudzskaitlī – ungāri (tautas pašnosaukums), maģārs vienskaitļa formā – ungārs. Skaisti! Sens un tuvs skolas kolēģis nekad neteica, ka dienējis krievos, allaž uzsvēra, ka maģāros: arī latvju puikas iesauca padomju armijā, kad tā 1956. gadā ne saukta, ne lūgta ieradās, lai “atbrīvotu” Ungāriju no brīvības…
Vēlēšanu rezultāti nebija līdz galam saskaitīti, bet bija skaidrs iznākums, pats Orbāns, iespējams, pašcieņas saglabāšanas nolūkā, uzrunāja savus piekritējus: “Dārgie draugi! Vēlēšanu rezultāti gan vēl nav galīgi, taču tie ir saprotami un skaidri. Vēlēšanu rezultāti mums ir sāpīgi, taču nepārprotami. Mums nav uzticēta atbildība un iespēja vadīt valsti. Es apsveicu uzvarētāju partiju!”
Savukārt Pēters Maģars savā runā paziņoja, ka ir notikusi Ungārijas atbrīvošana: “Dārgie tautieši, ungāri! Mums izdevās! “Tisza” un Ungārija uzvarēja šajās vēlēšanās. Nevis ar mazu, bet ar lielu pārsvaru. Kopā mēs gāzām Orbāna režīmu, kopā mēs atbrīvojām Ungāriju, kopā mēs atguvām savu dzimteni. Paldies, paldies!” Maģars arī sacījis, ka viena no viņa prioritātēm būs konstruktīvu attiecību veidošana ar Eiropas Savienību (ES), kā arī Krievijas ietekmes mazināšana Ungārijā. Pēc rezultātiem skaidrs arī tas, ka uzvarētāja partija “Tisza” kontrolēs divas trešdaļas no 199 deputātu vietām parlamentā. Tas nozīmē, ka Maģara valdība varēs veikt izmaiņas Ungārijas konstitūcijā.
Latvijas Radio uzrunātie Budapeštas iedzīvotāji sacījuši, ka viņi gaida pārmaiņas, taču saprot, ka tās nenāks viegli. “Mēs ceram, ka viņi to spēs. Mums ir bijuši 16 postoši gadi, tāpēc panākt pārmaiņas gada vai divu laikā nebūs iespējams. Šim procesam būs vajadzīgs ilgs laiks.” Viedokļi ir dažādi un pamatoti. “Lai šī valsts ļoti būtiski mainītos, būs nepieciešami vismaz desmit gadi, jo mēs esam tik ļoti atpalikuši gan politiski, gan ekonomiski. Tāpēc to nevar izmainīt vienā naktī,” sacīja kāds vīrietis. “Es patiešām ceru, ka Maģars spēs īstenot savus solījumus, bet zinu, ka tas nebūs viegli, jo pašreizējā valdība ir izveidojusi sev ērtu sistēmu. Tāpēc domāju, ka pārmaiņas noteikti notiks, bet ļoti lēni,” teica kāda sieviete. Piesardzīgi noskaņots un ironisks bijis arī kāds jaunietis: “Es nevēlos būt pārāk optimistisks, bet pašlaik latiņa ir tik zemu, ka, manuprāt, šobrīd jebkurš varētu vadīt šo valsti labāk nekā Orbāns.” Bet kvēlākie jaunieši daudzbalsīgi sauca – krievi, ejiet mājās!
No notikumiem Ungārijā pēdējais laiks būtu mācīties mums. Visvairāk kritiski izsverot mūsu viszinību, pārgudrību un gļēvumu. Rīkoties katram personīgi un atbildīgi, jo vēlēšanās svarīga ir katra balss. Ja Ungārijā pie urnām devās teju 80% balsstiesīgo vēlētāju, tad mēs sasniegtu daudz, ja aizstieptos vismaz līdz 65% latiņai, bet, iespējams, būsim atkal tik “gudri”, ka “es neesmu dumjš, lai tur piedalītos”. Un vēl – tā Ungārijas atpalicība līdzīga mums, tālab mums nav jāmainās kardināli?
Dūšu šķebina mūsu pašu “līderīši”. JV frakcijas priekšnieks Edmunds Jurēvics: “Orbāna ēra ir beigusies. Lai jaunajam valsts līderim pietiek spēka un vieduma, lai attaisnotu šo lielo uzticību! Latvijas orbānistiem šī diena ir liela vilšanās. Savukārt valstiski domājošiem politiķiem un demokrātiskajiem spēkiem tā ir atgādinājums – neskatoties uz ideoloģiskajām atšķirībām ikdienas strīdos, atcerēties, ka lielākais drauds mūsu valstiskumam un neatkarībai ir tieši vietējie orbānisti, populisti un kremļa draugi.” Liekas, ka Jurēvica definētajās tēlainajās sugās – orbānisti, populisti, kremļa draugi – sava stila vieta piedienētu pašam Jurēvicam un daudziem no JV un PRO.