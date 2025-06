Andris Upenieks: Šausmināšanās ir sliktākais padomdevējs drošībai

Liekas, ne visiem ir skaidrs, kādā nospriegotā laikā dzīvojam – kad televīzijā ziņo par Krievijas masveida uzbrukumiem Ukrainas teritorijai, pilsētām, smagi cietusi arī galvaspilsēta Kijiva, nogalināti civiliedzīvotāji, ir ievainotie, dzīvības izdzēstas arī bērniem. To nevar apiet, par to ir jāziņo kaut vai tāpēc vien, lai kādam pirmsvēlēšanu skurbumā uzvalkos, baltos kreklos un šlipsēs tērptie pasaules grāvēji un ciniķi nesāktu likties par kaut kādā veidā pareiziem vai pat miera nesējiem.

Ja Putins neslēpj savu iznīcības trakumu, tad Tramps tālāk par miglaino frāzi “viņš ir traks” nav ticis. Un kā ar paša trakumu, ja Tramps Putina nežēlībās vaino arī Zelenski? Un tikai apbrīnojami naiviem ļautiņiem varētu šķist, ka no Trampa sagaidāmas lielas un labas lietas…

Kad netrūkst šausmu, šausmināšanās treknākiem triepieniem izkrāso bailes. Ziņo, ka ASV varētu izvairīties no aktīvas reakcijas uz iespējamu Krievijas diktatora Vladimira Putina agresiju pret Poliju vai Baltijas valstīm, kas, pēc ASV prezidenta Donalda Trampa bijušā nacionālās drošības padomnieka Džona Boltona domām, var novest pie katastrofālām sekām.

Viņaprāt, šāda Vašingtonas bezdarbība būtu traģiska ne vien valstij, kas kļūtu par uzbrukuma mērķi, bet visai Rietumu pasaulei kopumā. Tas radītu iespaidu, ka Kremlim izdevies sasniegt savu galveno stratēģisko mērķi – sašķelt Rietumus un eiroatlantisko aliansi. Nu ļoti melnās krāsās zīmētas ainas. Paldies Dievam, ne visi padodas tādai rezignācijai.

Jau vēstīts, ka satelītu attēli liecina par Krievijas militārās infrastruktūras paplašināšanos Somijas robežas tuvumā. Somija kopā ar sabiedrotajiem rūpīgi seko līdzi Krievijas darbībām un nodomiem. Krievijas soļi, lai stiprinātu savus bruņotos spēkus, Somijai nav pārsteigums, somi gatavojas nopietni.

Gaišāki vēstījumi no pašām ASV. Ja nevar un negrib Tramps, it kā sarosījies ASV Senāts, kas gatavs apturēt “kara mašīnu”. Jaunais likumprojekts, kurš paredz stingras sankcijas pret Krievijas sabiedrotajiem, ir guvis plašu atbalstu ASV Senātā – gan no republikāņiem, gan demokrātiem. Kā raksta Ukrainas neatkarīgā informācijas aģentūra “UNIAN”, atsaucoties uz “The Telegraph”, daži Senāta locekļi ir norādījuši, ka centīsies virzīt likumprojektu balsošanai, negaidot “zaļo gaismu” no ASV prezidenta Donalda Trampa.

Senatori Lindsejs Greiems un Ričards Blūmentāls prezentēja likumprojektu par paralizējošu sankciju noteikšanu Krievijas sabiedrotajiem. Tā galvenais punkts ir 500% muitas nodokļa noteikšana jebkurai valstij, kas pērk Krievijas naftu, gāzi, urānu vai citus produktus – ar mērķi apturēt Ķīnu un citus, kas atbalsta Putina “kara mašīnu”. Kā uzsver “The Telegraph”, likumprojektu atbalstījis 81 Senāta loceklis no abām partijām, lai gan jebkādi mēģinājumi uzspiest Trampam citu viedokli, visticamāk, tiks negatīvi uztverti.

Vairāki republikāņu senatori ir norādījuši, ka ir pagalam skeptiski par Trampa sarunām un ir gatavi rīkoties bez viņa atbalsta, tomēr ASV prezidents līdz šim izvairās no konkrēta lēmuma.

Ironijai: lielas figūras iedveš lielas šausmas, mazas – ne mazākas, toties pastulbākas, kā, piemēram, LTRK priekšnieks Rostovskis: “Ja mēs šo maču neizvilksim, tad viss ir beidzies mums un bērniem.” Nu kas tā par valodu? Tā sakot, paziņojumos jāuzmanās no pārspīlētām baismām un līdzsvara svārstībām, savukārt ziņu uztvērējiem jāsaglabā miers, prāts un saprāts.