Vēl pavisam nesen rakstīju satraucoši, ka gads tikko sācies, bet jau 6 bojāgājušie ceļu satiksmes negadījumos pēc traģēdijas Tukuma pusē. Tajā rakstā “Ja ziemā brauc kā vasarā” ieskicēju profesionālas šofera pamācības 9 punktos, kas cieši jāielāgo uz ceļiem ziemas apstākļos. Viena no pamācībām bija tāda, kamēr auto vadītājs ziemā nav tā īsti pārbijies, viņš brauc kā vasarā. Nu ir ziema galā. Nu dažam labam liekas pretēji: o, visi ceļi vaļā! Piesardzība itin instinktīvi pamūk malā, jo kas tagad nekait: ne sniega, ne ledus – un gāzi grīdā! Toreiz nerunāju par stulbumu.
Patiesībā, ja nupat nebijusi šaušalīgā avārija Praulienā uz Krāslavas–Preiļu–Madonas ceļa, diez vai rakstītu, bet, ja reiz notikums satriec ar baisajām sekām, klusēt nav iespējams. Milzu ātrumā saskrējušās divas “vieglās” automašīnas – “BMW” un “Toyota Hilux”. Fakts ir nenovēršams, atpakaļ neatgriežams: neprātīgajā braukšanā izdzisa trīs cilvēku dzīvības. LTV un LETA ziņo, ka “notikuma vietā gāja bojā 2000. gadā dzimušais “BMW” vadītājs un 1990. gadā dzimušais “BMW” pasažieris. Savukārt no gūtajām traumām 1981. gadā dzimušais “Toyota Hilux” vadītājs nomira ārstniecības iestādē”.
Valsts policija apliecināja, ka abu transportlīdzekļu vadītājiem nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksperts Oskars Irbītis Latvijas Televīzijai sacīja: “Savā 26 gadu pieredzē, strādājot ar šādiem negadījumiem, reti gadās redzēt, ka tik apjomīgs auto – pietiekami smags – kā “Toyota Hilux” tiek no negadījuma vietas atsists braukšanas pretējā virzienā. Un tas, ka ir tādā apjomā notikusi “BMW” fragmentācija.”
“Negadījuma vietā tas viss norāda, ka tiešām ātrums ir bijis ļoti liels, un, ņemot vērā vēl arī šo ceļa konfigurāciju, līkums pirms tam, kurā, visticamāk, arī sākotnēji zaudēta auto vadāmība,” sacīja Irbītis. Vietā, kur zīme liek samazināt braukšanas ātrumu līdz 70 kilometriem stundā, tas nav darīts. “Simts kilometru stundā virs atļautā ātruma. Jā, atļautā ātruma pārsniegšanas dēļ notika šis negadījums,” atzina Irbītis. Par notikušo sākts kriminālprocess, un patlaban tiek izmeklēti visi negadījuma apstākļi. Saistībā ar iespējamu alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošanu policija norādīja, ka ir nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze. Tās rezultāti tiks saņemti kopā ar pārējiem ekspertīzes atzinumiem. TV kamera fiksē, ka spidometra bulta apstājusies pie rādījuma – 180. Komentāri lieki.
Dienu pirms liktenīgās avārijas nācās pabraukt lielāku ceļa gabalu pa maršrutu, kur sen nebiju braucis. Tālab drošības sajūtas dēļ ieslēdzu telefona navigācijas aplikāciju “Wase”, sēžu kā kungs un savlaikus saņemu ziņojumus – pēc 800 metriem aplī 3. izeja, pēc kilometra turies pa labi, pēc 100 metriem fotoradars, priekšā var būt policija (!), priekšā kaut kas bīstams… Intensīvā satiksmē tāds “aparāts” ļoti atvieglo ceļu.
Sazinos atkal ar profesionālo šoferi, lūdzu komentēt situāciju ar smagajām avārijām. Cēloņi vienkārši: “Redzi, nesen žurnālists Valsts prezidentam lūdza paskaidrot, kas ir svarīgāks ekonomikā, kāpēc ceļu finansēšana, uzturēšana ievirzīta vecajās pārpalikuma sliedēs. Prezidents atbild, jā, ceļi svarīgi, bet uzņēmējdarbība svarīgāka. Nē, mīļā sirds, vai tad uzņēmējdarbība nesākas ar ceļiem un citu infrastruktūru? Aizvien vairāk atsedzas ceļu posmi, kuru uzturēšana nokavēta, un bedrīšu aizlāpīšana nav saimnieciskuma pazīme, tā sagrauzīs vēl ciešamus ceļus.” Profesionālis turpina. “Smagu avāriju skaits var pieaugt. Pirmkārt, auto skaits palielinās, transporta plūsmu caurlaidības jaudas samazinās, ar vienu joslu vienā virzienā nepietiek, tur, kur tas nepieciešams, jāpalielina joslu skaits, otrkārt, švakas uzraudzības, kontroles dēļ visi ceļi vaļā visiem – dzērājiem, narkomāniem, braucējiem bez attiecīgām tiesībām, (atvainojiet!) idiotiem, agresīvajiem dragātājiem! Savādi, ja pašlaik pamanām kādu Ceļu policijas ekipāžu, tas ir liels pārsteigums…
Kur nav stingras disciplīnas, tur jādarbojas pašdisciplīnai. Iespējams, ceļu satiksmē lielāko tiesu tā arī ir. Bet uz to vien paļauties ir naivi. Taču pāris lietām jābūt dzelžaini skaidrām! Braukšana bez tiesībām līdzinās ieroča nēsāšanai bez atļaujas. Pirms piedzeršanās visi ir skaidrā! Kā no seno romiešu tiesībām: jebkurš, skaidrā būdams, varēja paredzēt sekas, un viņam tās bija jāparedz. Viņš varēja notikušo novērst, un viņam tas bija jānovērš. Bet braukšana dzērumā ir vainu pastiprinošs apstāklis.