Reirs, Viņķele un Kariņš lido lidmašīnā. Pēkšņi lidmašīna sāk krist. Pilots saka, ka kaut ko nāksies izmest laukā. Reirs izmet stjuarti, kādu laiku viss ir kārtībā, bet lidmašīna atkal sāk krist. Nu labi. Viņķele izmet vakcīnas
– Nekas, tās ir tikai dārgās Pfizer, tās mums nevajag, saka Viņķele!
Lidojums turpinās. Pēc brīža tā atkal sāk gāzties.
Kariņš izmet Viņķeli.
**********
– Jāni, tu vakcinēsies?
– Nē, tajās vakcīnās taču viena vienīga ķīmija iekšā!
– Nu, labi. Ko man no maķīša atvest?
**********
Iet Bordāns ar JKP kolēģiem gar upi, atrod izskalotu zelta zivtiņu. Zivtiņa saka
– Iemet mani atpakaļ ūdenī, izpildīšu trīs tavas vēlēšanās!
Nu labi, Bordāns iemet zivtiņu ūdenī.
– Izdari tā, lai Lembergs sēdētu cietumā!
Nu, zivtiņa izdara tā, ka Lembergs sēž cietumā.
– Kāda ir tava otrā vēlēšanās?
– Izdari tā, lai Andris ar Aināru arī tiktu apsūdzēti!
Ok, zivtiņa nokārto.
– Kāda ir tava pēdējā vēlēšanās?
– Hmm… tagad palīdzi zivtiņa man izdomāt vēl kādu tēmu bez oligarhiem par ko runāt.
Nav vēl zivtiņa pateikusi, kā atbrauc policija un iemet zivtiņu cietumā par ministra korumpēšanu.
*********
*********
Reirs, Viņķele, Bordāns lido lidmašīnā. Pēkšņi lidmašīna sāk krist. Pilots saka, ka kaut ko nāksies izmest laukā. Reirs izmet koferi ar naudu, paredzētu ģimeņu atbalstam
– Tak tāpat viņi visu to nodzers!
Pēc brīža atkal lidmašīna krīt. Viņķele izsviež maisu ar vakcīnām
– Nekas, tās ir dārgās Pfizer, tās mums nevajag!
Visi paskatās uz Bordānu. Bordānam nekā nav, bet viņš neapmulst - izmet asu piezīmi par korupciju.
**********
*********
Jurašs izejot tikai uz savu purvciema pagalmu, nemaz masku nevelk. Kāpņutelpā, tik daudz cilvēki katru nakti vakcinējušies, ka var justies droši.
– Mani? Mani sauc Karlsons kurs dzīvo uz dīkstāves!
**********
Es vienīgais jūtos kā mazs bērns, kad prezidents saka
– nebūs pietiekama vakcīngriba, būs liela mājsēde!
**********
Divi draugi sarunājas.
– Klau, kā tev vispār iet tagad, nu, ar to, kas notiek apkārt?
– Zini? Tīri labi! Un tas attālinātais darbs? Lieliski!
– Par ko tad tu strādā?
– Agrāk rakstīju caurām dienām komentārus internetā, līdz kļuvu par JKP deputātu...
– Un tagad?
– Nu neko, sēžu internetā un rakstu komentārus Saeimas sēdēs.
**********
Manā laikā, ja sporta skolotājs palūdza skolēnam atsūtīt video ar dejošanu, varēja dabūt kriminālatbildību. Nu, vai vismaz zilu aci.
**********
Juraša sievasmāte nemāk lietot datoru, bet tas nekas, znots, palidzēja viņai pietiekties vakcīnai. Tagad Jurašs vienmēr zin, kur viņa atrodas pēc GPS, ir pieejams arī skaņas un video ierkaksts.
**********
Nerediģēts citāts no valsts prezidenta
– Pēc vakcīnas jūtos labi - neko nejūtu”.
Dīvaini, šķita, ka ir pandēmija, nevis opija krīze.
**********
Kariņš strīdas ar Puntuli.
Kā tu nesaprotu, pabalstus kultūras nozarei mēs nepiešķiram, tapēc, ka teātris ir jau saeimā un valdībā.
**********
Divi sen nesatikušies draugi sarunājas:
- Iznākusi jauna videospēle ''Valdība''
- Ko? a kas tur jāspēlē?
- Kariņš!