Teju pusei Latvijas iedzīvotāju ir svarīga darbavietas atpazīstamība
Aptaujas rezultāti rāda, ka lielākajai daļai jeb teju pusei Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi strādāt zināmā uzņēmumā, kamēr 27% norāda, ka potenciālās darbavietas atpazīstamība viņa lēmumu par darbu šajā vietā neietekmētu, savukārt mazsvarīgi tas būtu 13% respondentu. Vēl 16% aptaujāto ir bijis grūti sniegt konkrētu vērtējumu.
Lūdzot raksturot galvenos ieguvumus, strādājot atpazīstamā uzņēmumā, 32% Latvijas iedzīvotāju visbiežāk min augstāka atalgojuma iespējas, savukārt 31% - stabilitāti, zināmam uzņēmumam daudz labāk spējot pārvarēt krīzes un pasargāt savus darbiniekus. Retāk jeb 10% aptaujāto kā galveno ieguvumu, strādājot zināmā uzņēmumā, min karjeras izaugsmes iespējas, 9% norāda uz rūpēm par darbinieku labbūtību, savukārt 7% kā svarīgs ieguvums būtu darbavietas prestižs. Pavisam mazsvarīgi respondentiem, esot darba attiecībās zināmā uzņēmumā, būtu ieraksts CV un apkārtējo atzinība.
“Darba ņēmēji, izvēloties darbavietu, arvien biežāk vērtē ne tikai konkrēto amatu vai atalgojumu, bet arī to, cik uzticams un stabils ir pats uzņēmums. Laikā, kad darba devēji cīnās par talantu piesaisti, tas ir vēl viens faktors, kuru ir svarīgi ņemt vērā. Atpazīstams darba devējs sabiedrības uztverē bieži nozīmē prognozējamību – pārliecību, ka uzņēmums spēs nodrošināt stabilu darba vidi, pieņemt atbildīgus lēmumus un rūpēties par saviem darbiniekiem arī sarežģītākos apstākļos. Tieši tāpēc uzņēmuma reputācija kļūst par būtisku faktoru talantu piesaistē, uzņēmumam veidojot uzticību vēl pirms potenciālais darbinieks ir izteicis vēlmi strādāt un nosūtījis savu CV,” skaidro aģentūras “Repute” valdes priekšsēdētāja Iveta Dzērve.
Z paaudzei darbavietas reputācija ir īpaši svarīga
Īstenotās aptaujas rezultāti arī rāda, ka darbavietas atpazīstamība ir vairāk svarīga tieši jaunās paaudzes profesionāļiem – 52% respondentu vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem jeb Z paaudze atzīst, ka viņiem ir svarīgi strādāt zināmā uzņēmumā. Turklāt viņi vidū daudz biežāk kā viens no svarīgākajiem ieguvumiem, veidojot darba attiecības šādā uzņēmumā, parādās tieši karjeras iespējas.
“Arī Z paaudzes profesionāļi kā galvenos ieguvumus, strādājot zināmā uzņēmumā, min lielākas atalgojuma iespējas, kā arī stabilitāti un drošību. Vienlaikus 24% respondentu, kas ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem, norāda, ka tas paver arī plašākas karjeras izaugsmes iespējas. Jāņem vērā, ka atpazīstams uzņēmums ne vienmēr nozīmē lielu organizāciju - zināms var būt arī vidējs un mazs uzņēmums. Drīzāk atpazīstamība veido noteiktas asociācijas par uzņēmuma rīcību - potenciālie darba ņēmēji tajā saredz spēju skaidri paust savu nostāju, veiksmīgi organizēt darba procesus un nodrošināt atbalstu darbiniekiem, tostarp jaunajiem profesionāļiem. Tas apliecina, ka spēcīgs un uzticams darba devēja tēls kļūst par vienu no būtiskākajiem faktoriem konkurencē par talantiem,” piebilst I. Dzērve.
Pētījumu kompānijas “Norstat Latvija” un aģentūras “Repute” februārī veiktajā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 iedzīvotāju no visas Latvijas.