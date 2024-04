Aptauja: 55% Latvijas iedzīvotāju šovasar atvaļinājumu plāno pavadīt ārpus valsts robežām

Pagājušajā vasarā atvaļinājumu ārvalstīs pavadīja 45% Latvijas iedzīvotāju, savukārt šovasar to plāno darīt puse valsts iedzīvotāju (55%). 33% iedzīvotāju plānos ir iekšzemes tūrisms. Aptaujas veikšanas laikā tikai 12% iedzīvotāju vēl nebija pieņēmuši lēmumu, vai šajā vasarā dosies brīvdienās ārpus Latvijas.



"Vasara ir laiks, kad ļoti aktīvi tiek plānoti ģimenes ceļojumi, taču plānojot jābūt ļoti apdomīgiem. Pirmkārt, ceļojot pa Eiropu, būtu jānoformē Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), ko bez maksas izsniedz Nacionālais veselības dienests. EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko aprūpi. Otrkārt, iegādājoties ceļojuma apdrošināšanu, svarīgi ir iepazīties un izvēlēties savam ceļojumam vispiemērotāko polisi, pievēršot uzmanību ne tikai medicīnisko izdevumu limitiem, bet arī pārliecinoties, ka apdrošināta būs gan bagāža, gan ceļojuma izmaiņas (piemēram, lidojuma atcelšana) u.c.," skaidro "If apdrošināšanas" ceļojuma produkta vadītāja Inga Draule.



Šajā vasarā iedzīvotāju plānos ir jaunu pilsētu apskate



Lielākā daļa (39%) ceļotāju brīvdienu laikā vēlas apmeklēt vēl neredzētas pilsētas un to dažādās apskates vietas. Savukārt 28% respondentu vēlas pavadīt laiku pludmalē. 18% Latvijas iedzīvotāju ir norādījuši, ka plāno doties atvaļinājumā, lai baudītu pārgājienus dabā, bet 10% ieplānojuši koncertu vai citu kultūras pasākumu apmeklējumus.



Pirms apdrošināšanas iegādes ir svarīgi apdomāt plānoto aktivitāšu dažādību, jo, piemēram, 5% no aptaujas dalībniekiem Baltijā norādīja, ka galamērķī nodarbosies ar niršanu, ūdenssportu un kādu ekstrēmo sporta veidu. Pērkot ceļojuma apdrošināšanu, šiem cilvēkiem noteikti ir vērts sīkāk izpētīt, vai līgumā ir iekļauta attiecīgā aizsardzība, un, ja nē, ir saprātīgi to izvēlēties.



I.Draule uzsver: "Esam novērojuši, ka šobrīd biežākie atlīdzības pieteikumi ir par bagāžas un avioreisu aizkavēšanos, kā arī ar veselības problēmām saistīti negadījumi. Kā liecina ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību statistika, biežākās kaites vasarā ir saindēšanās, dehidratācija, gastroenterīts. Bērni bieži saslimst ar tonsilītu (akūts aukslēju mandeļu iekaisums) un otītu (ausu iekaisums), kas izpaužas ar paaugstinātu temperatūru, iekaisušu kaklu un sāpošām ausīm."



Baltijas iedzīvotāju plāni atšķiras



Salīdzinot ceļotāju plānus Baltijā, secināts, ka Latvijas iedzīvotāji vislabprātāk dodas uz Eiropas valstīm (28%), savukārt Igaunijas iedzīvotāju vidū tādu ir 26% un Lietuvas - 23% iedzīvotāju. Lietuvas iedzīvotāji visaktīvāk plāno iekšzemes tūrismu - teju puse (47%) respondentu norādīja, ka vēlas iepazīt un apceļot savu valsti, mazliet mazāka interese par atpūtas iespējām savā valstī ir Igaunijas iedzīvotājiem (41%), bet vismazākā interese par iekšzemes kultūru ir aptaujas respondentiem Latvijā (33%).



Aptaujā, kuru "If apdrošināšana" veica Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, piedalījās nedaudz vairāk par 3000 cilvēkiem.