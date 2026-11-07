Aptauja atklāj cik lielākā daļa iedzīvotāju gatavi tērēt Ziemassvētku dāvanām

Katrs otrais iedzīvotājs jeb 51% aptaujāto sagaida, ka viņu kopējie tēriņi Ziemassvētku svinībām saglabāsies pagājušā gada līmenī.
Lielāko daļu izdevumu iedzīvotāji plāno tērēt dāvanām. Ziemassvētku dāvanām 56% Latvijas iedzīvotāju šogad plāno tērēt līdz 120 eiro, savukārt 14% - vairāk nekā 200 eiro. Vienlaikus 38% respondentu dāvanām plāno tērēt līdz 90 eiro, vairāk nekā ceturtdaļa jeb 27% aptaujāto plāno atvēlēt vairāk nekā 160 eiro, bet 14% cilvēku iecerējuši tērēt vairāk nekā 200 eiro.
Dāvanām atvēlētie budžeti Baltijas valstīs atšķiras - 27% Lietuvas iedzīvotāju un 22% Igaunijas iedzīvotāju dāvanām plāno tērēt vairāk nekā 200 eiro.
Tēriņu plāni atšķiras starp dažādām vecuma grupām. Cilvēki vecumā no 30 līdz 49 gadiem biežāk dāvanām atvēl lielākus budžetus, un aptuveni katrs piektais no viņiem plāno tērēt vairāk nekā 200 eiro, salīdzinot ar 9% cilvēku vecumā no 60 līdz 74 gadiem.
Aptaujas dati rāda, ka 7% Latvijas iedzīvotāju šogad neplāno pirkt dāvanas. Gandrīz puse respondentu jeb 46% cilvēku plāno pirkt dāvanas vienam līdz četriem cilvēkiem, savukārt vairāk nekā ceturtdaļa jeb 26% aptaujāto plāno ar dāvanām iepriecināt septiņus vai vairāk cilvēkus.
Papildus dāvanām gatavošanās Ziemassvētku svinēšanai ietver tēriņus svētku galdam, rotājumiem un citām svētku svinībām nepieciešamām precēm. Ņemot vērā visus ar svētkiem saistītos izdevumus, aptaujas dati liecina, ka 64% iedzīvotāju plāno kopējiem tēriņiem Ziemassvētku svinībām atvēlēt līdz 200 eiro, savukārt 16% aptaujāto iecerējuši tērēt no 201 eiro līdz 300 eiro. Lielākus budžetus, kas pārsniedz 300 eiro un 400 eiro, plāno atvēlēt 13% cilvēku Latvijā, salīdzinot ar 22% Lietuvā un 13% Igaunijā.
Tiešsaistes aptauju pēc "Ikea" pasūtījuma veica pētījumu aģentūra "Norstat". Tā norisinājās septembrī, un tajā piedalījās 1039 Latvijas iedzīvotāji.