Aptauja: Iedzīvotāji Jaunajā gadā biežāk apņemas vairāk kustēties

Arī Latvijā šī ir izplatītākā Jaunā gada apņemšanās - to apstiprinājuši 38% aptaujāto. Visvairāk jeb 52% gadījumu šī vēlēšanās ir izplatīta vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kā arī 50% gadījumu senioru vidū no 65 gadu vecuma. Kopumā noskaidrots, ka Latvijā katram piektajam jeb 22% aptaujāto ir kāda jaungada apņemšanās. Galvenokārt respondenti no Latvijas vēlas vairāk rūpēties par savu fizisko un mentālo veselību.

Apņēmīgākie nākamgad fiziski kustēties ir aptaujātie Austrijā, kur šādu apņemšanos apstiprinājuši 53% respondentu, bet mazāk aktuāla tā ir Francijā, kur fiziskās aktivitātes veikt apņēmusies nepilna trešdaļa aptaujāto jeb 29%.

Aptaujāto eiropiešu vidū populāras jaungada apņemšanās saistītas arī ar svara samazināšanu un veselīgāku ēšanas paradumu ieviešanu. Kopumā 32% gadījumu eiropieši apņēmušies samazināt svaru, savukārt 29% gadījumu apņemšanās saistīta ar veselīgāku uzturu. Savukārt Latvijā šīs apņemšanās attiecīgi ierindojas dalītā ceturtajā un piektajā vietā, jo tās apstiprinājuši 20% iedzīvotāju.

Aptaujā noskaidrots, ka 15% eiropiešu ir apņēmušies tieši mazāk ēst saldumus un 12% mazāk lietot alkoholiskus dzērienus. Retāk jeb 6% gadījumu no saldumiem gatavi attiekties Itālijas iedzīvotāji, bet apņēmības pilni cīnīties ar alkoholisko dzērienu lietošanu ir 16% respondentu gan no Polijas, gan Austrijas.

Latvijā samazināt alkohola patēriņu ir apņēmies katrs desmitais aptaujātais jeb 12%, bet mazāk ēst šokolādi un citus saldumus - 7% aptaujāto.

Vienlaikus katrs ceturtais jeb 27% Eiropas valstu iedzīvotāju nākamgad apņēmušies "vairāk dzīvot šodienā". Izplatītāka šī vēlēšanās ir Polijā, kur to apstiprinājuši 38% respondentu. Tāpat arī Latvijā apņēmības pilni to piepildīt ir 30% iedzīvotāju. Latvijā šī apņemšanās raksturīgāka vecāka gadagājuma aptaujātajiem jeb 46% respondentu virs 65 gadu vecumam.

Savukārt katrs ceturtais eiropietis jeb 25% aptaujāto vēlas kļūt pozitīvāks, un šāda apņemšanās ir arī 22% aptaujāto Latvijā, īpaši vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem, kur šo apņemšanos apliecina 26% gadījumu.

Tāpat Dānijā 17% iedzīvotāju solās mazāk lietot sociālos medijus, Francijā 18% vēlas atmest smēķēšanu, savukārt Dānijā 14% vēlas atrast otru pusīti. Līdztekus noskaidrots, ka Lietuvā 10% aptaujāto apņēmušies mazāk lamāties, Lielbritānijā 8% grib atmest nagu graušanu, bet 7% vēlas pārtraukt urbināt degunu.

Aptauja veikta 2024.gada septembrī. Pētījumu aģentūra "Norstat" katru ceturksni veic iedzīvotāju aptauju par tēmām: sabiedrība, patērētājs, veselība un labklājība, lai salīdzinātu viedokļu izmaiņas. Aptauja veikta 15 Eiropas valstīs - Austrijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Latvijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Somijā, Vācijā, Zviedrijā. Katrā valstī tiek aptaujāti 500 līdz 1000 respondentu.