Aptauja: Ja kontā negaidīti būtu miljons, vairums ieguldītu nekustamajā īpašumā

Izvēloties starp 14 naudas ieguldīšanas vai tērēšanas iespējām, populārākais risinājums, ko iesākt ar lielo naudas summu, Latvijas iedzīvotājiem būtu iegādāties vairākus nekustamos īpašumus, kurus izmantot gan pašu vajadzībām, gan izīrēšanai - šādu plānu censtos realizēt 42% aptaujāto. Šo ideju biežāk izceļ rīdzinieki, kā arī iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem, un zīmīgi, ka sievietes šāda veida ieguldījumu plānu izvēlētos biežāk nekā vīrieši. Arī otrs populārākais ieguldījums saistīts ar nekustamo īpašumu - 29% norāda, ka iegādātos sen kārotu mājokli savai ikdienai.



Nosakot trešo populārāko izvēli miljona ieguldīšanā, iedzīvotāju domas dalās - 24% respondentu naudu ieguldītu dažādu uzņēmumu akcijās vai obligācijās, vēl tikpat liela aptaujāto iedzīvotāju grupa izvēlētos noguldīt naudu bērnu nākotnei, savukārt vēl 24% dotos ilgā ceļojumā. Ieguldījumi akcijās vai obligācijās simpātiski šķiet gados jaunākiem cilvēkiem jeb tiem, kas nav sasnieguši 50 gadu vecumu. Ilgākā ceļojumā biežāk vēlētos doties tie, kam pāri 60, savukārt sievietes bērnu nākotnei uzkrāt būtu gatavas apmēram uz pusi biežāk nekā vīrieši.



"Analizējot iedzīvotāju idejas par naudas ieguldīšanu, redzami vairāki pozitīvi signāli, piemēram tas, ka četras no piecām populārākajām atbildēm ietver ieguldījumu iespējas, kas ierasti ilgtermiņā ļāvušas investīciju vērtību saglabāt vai kāpināt. Pozitīvi ir arī tas, ka jaunieši vecumā līdz 30 gadiem ne tikai aktīvi ieguldītu akcijās vai obligācijās, bet atvēlētu daļu summas ieguldījumiem savā pensijā," iedzīvotāju plānus analizē bankas "Citadele" meitas uzņēmuma "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.



Nomaksāt visas saistības aktuāli būtu 19% aptaujas dalībnieku, biežāk šādas atbildes snieguši iedzīvotāji vecumā starp 30 un 50 gadiem, kā arī Latgalē un Zemgalē dzīvojošie. 18% vērā ņemamu daļu no miljona atdotu saviem vecākiem vai citiem tuviniekiem, par šādu soli biežāk izšķirtos jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadu vecumam, kā arī tie, kam jau pāri 60.



16% izvēlētos turpināt dzīvot bez milzīgiem tēriņiem un turētu šo naudu bankas kontā. Vīrieši šādi rīkotos teju divreiz biežāk nekā sievietes, un šī izvēle populārāka to iedzīvotāju vidū, kuri jau sasnieguši 50 gadu vecumu un kuri mitinās ārpus Rīgas.



14% aptaujāto norāda, ka lielu daļu ieguldītu savā pensijā. Šī izvēle simpātiska šķiet jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadu vecumam un jo īpaši tiem iedzīvotājiem, kuri ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, tātad pavisam tuvu pensijas vecuma sasniegšanai.



Noslēgt darba karjeru un izmantot naudu ikdienas tēriņiem izvēlētos 12% aptaujāto, un šo iespēju iedzīvotāji pēc 50 gadu vecuma atbalsta aptuveni trīs reizes biežāk nekā tie, kas vēl nav pārkāpuši 50 gadu vecuma slieksni. Vēl tikpat jeb 12% gadījumu respondenti vēlētos iegādāties savu sapņu auto, šī opcija raksturīgāka vīriešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.



8% atklāj, ka lielāko daļu summas ziedotu labdarībai, bet 7% pārceltos uz dzīvi ārzemēs. Tikai 1% respondentu atbildējuši, ka sarīkotu grandiozu ballīti, visbiežāk - iedzīvotāji, kas sasnieguši 60 gadu vecumu.



Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju par Latvijas iedzīvotāju naudas ieguldīšanas paradumiem banka "Citadele" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2023.gada maijā, tiešsaistē aptaujājot 1001 interneta lietotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.