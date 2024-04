Aptauja. Kā jūs rūpējaties par ugunsdrošību savā mājoklī? Ogres Vēstis Visiem

Uzdevām Ogres iedzīovtājiem jautājumu: Kā jūs rūpējaties par ugunsdrošību savā mājoklī?





Valērija no Ogres:

– Dūmu detektori ir uzstādīti mūsu mājā. Ilgākas prombūtnes laikā pārbaudu, vai visas elektroierīces ir atslēgtas no kontaktiem. Tāpat cenšos nelietot sveces vai jebko, kas deg ar atklātu liesmu.





Inga no Ogres:

– Sekoju līdzi tam, lai eletroinstalācija būtu kārtībā, lai kontakti būtu kārtīgi pieskrūvēti sienā. Ja dedzinu sveci, tad ielieku to stikla kupolā, lai izslēgtu aizdegšanās risku. Turklāt sērkociņus un šķiltavas nolieku vietā, kur bērni netiek tiem klāt. Daru visu, lai neradītu ugunsnedrošu vidi.







Vladimirs no Ogres:

– Sekojam līdzi, lai visas ierīces būtu ugunsdrošas, turklāt tad, kad izejam no mājām, pārbaudām, lai kaut kas nepaliek ieslēgts vai degošs. Vienkārši visu laiku ir jābūt uzmanīgiem pašiem, tad nelaime nenotiks. Un, tuvojoties Ziemassvētkiem, ir jārūpējas par to, lai nekur neatstātu atklātu liesmu.





Ieva no Ogres:

– Mums ir izvietoti dūmu detektori visā mājā – gan virtuvē, gan istabā. Ziemā, kad cilvēki vēlas vairāk gaišuma mājoklī, tad izvēlamies labāk lampiņas iedegt, nevis sveces dedzināt.