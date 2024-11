Aptauja. Kā vērtējat minimālās algas palielināšanu no nākamā gada? Liene Ozola

No 2025. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 700 līdz 740 eiro. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par darba ņēmēju skaitu, kuriem darba ienākumi bija līdz un minimālās algas apmērā, pērn no 131 584 darba ņēmējiem privātajā sektorā tādi bija 99 270 jeb 18,6% nodarbināto, bet sabiedriskajā sektorā – 29 012 darba ņēmēji jeb 12,6% nodarbināto.