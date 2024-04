Aptauja. Kādus vasaras kultūras un izklaides pasākumus esat apmeklējis?

Everts no Ogres:

– Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, apmeklējām festivālu «Summer Sound» Liepājā. Šajā festivālā ir patīkama gaisotne atšķirībā, piemēram, no «Positivus». Man patīk, ka tas notiek pie jūras, ir ļoti daudzpusīgi mūziķi, kuri sniedz priekšnesumus. Turklāt ir labi, ka šogad varēja uz to ērti aizbraukt ar vilcienu.