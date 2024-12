Aptauja. Kam un ko pērkat Ziemassvētku dāvanām? Liene Ozola

Aptaujas liecina, ka vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju jeb 59% Ziemassvētku un Jaungada dāvanām šogad plāno tērēt līdz 150 eiro. Līdz 50 eiro svētku dāvanām plāno atvēlēt 17% iedzīvotāju, tikpat daudzi plāno tērēt no 100 līdz 150 eiro. Ceturtā daļa aptaujāto plāno iekļauties summā no 50 līdz 100 eiro, bet vēl 14% – summā no 150 līdz 250 eiro.