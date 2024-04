Aptauja. Kas ir jūsu 2023. gada notikums? Ogres Vēstis Visiem

Uzdevām iedzīvotājiem uz ielas jautājumu kāds bija viņu 2023. gada svarīgākais notikums!

Artis no Ķekavas:

– Hokejs un basketbols šogad bija notikumu priekšplānā. Mūsējo uzvaras sagādāja lielu prieku. Savukārt privātajā dzīvē priecēja bērnu uzdāvinātais ceļojums.

Māris no Ogres:

– Man uz rokām ir mūsu gada notikums. Šogad mums meitiņa piedzima, un tas ir mūsu lielais šī gada notikums.

Dzidra no Jelgavas novada:

– To nav viegli atbildēt. Ir notikumi, kas saistās ar bēdām un asarām ģimenes notikumu dēļ. Taču lielais priecīgais notikums ir mazdēliņa piedzimšana.

Eduards no Ogres novada:

– Dabūju jaunu telefonu. Visādi citādi parasts gads, tāds pats kā visi citi.