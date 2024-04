Aptauja. Ko jaunā valdība varētu paveikt tieši jūsu un jūsu ģimenes labā?

Vilis no Jēkabpils:

– Kamēr Šlesers nebūs pie varas, tikmēr nekas nemainīsies. Es neesmu gandarīts par to, ka atkal «Jaunajai Vienotībai» ir premjera kandidāte. Neko labu no šīs premjeres un no valdības es nesagaidu. Valstī ir ļoti augstas cenas, dzīves līmenis vairumam cilvēku ir ļoti zems, un cilvēki turpina aizbraukt no Latvijas, un tas viss ir noticis laikā, kamēr valsti vada «Jaunā Vienotība».