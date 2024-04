Aptauja. Ko jūs atceraties un zināt par 1991. gada janvāra barikādēm? Ko tās nozīmēja jums un jūsu ģimenei?

Raimonds no Ikšķiles: – Es visur piedalījos barikāžu laikā, bet visspilgtāk atceros to brīdi, kad devos uz Doma laukumu, kur mana maiņa sākās pulksten 18.00. Un, lai būtu īsāks ceļš, gāju gar Brīvības pieminekli tieši tobrīd, kad sākās apšaude. Tobrīd šāva no abām parka pusēm. Es tikai redzēju lodes kā sarkanas uguntiņas spindzam garām. Es vēl šobrīd nesaprotu, kā man netrāpīja un es paliku dzīvs. Dievs sargāja!